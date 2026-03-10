"Друга ріка" распадается: Харчишин напугал фанатов странным заявлением

Музыкант переполошил украинцев новым постом в соцсети

Украинский музыкант и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин внезапно опубликовал пост в Threads, в котором заявил о распаде коллектива. Это произошло после масштабного концерта группы в киевском Дворце спорта 8 марта.

Официальное заявление. "Друга ріка" распадается. На три дня. Два из которых почти прошли. Читали ленты с благодарностями. И не забывали благодарить вас! Благодарю и здесь! ЛЮДИ. Вы это делали с нами 30 лет и сделали позавчера! Перелистали страницу и побежали дальше. Впереди много работы написал Валерий Харчишин

Скриншот поста Валерия Харчишина

Отметим, что сейчас у рок-группы продолжается мировой тур к 30-летию коллектива. Так что заявление о распаде "Другої ріки" в разгар тура напугало поклонников. Однако, вероятно, это сообщение Харчишина призвано привлечь внимание к их концертам.

В комментариях пользователи написали:

Можно еще Киев? Умоляю, хочу еще. Мне было мало вас.

Пан Валерий, ну нельзя так пугать.

Надеюсь, следующий Дворец спорта будет чуть раньше, чем через 30 лет и желательно не 8 марта. Очень хочу это все-таки увидеть и услышать вживую

Фух.

Комментарии под постом Валерия Харчишина

