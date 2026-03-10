Укр

"Друга ріка" распадается: Харчишин напугал фанатов странным заявлением

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валерий Харчишин удивил заявлением о распаде группы Новость обновлена 10 марта 2026, 13:42
Валерий Харчишин удивил заявлением о распаде группы. Фото УНИАН

Музыкант переполошил украинцев новым постом в соцсети

Украинский музыкант и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин внезапно опубликовал пост в Threads, в котором заявил о распаде коллектива. Это произошло после масштабного концерта группы в киевском Дворце спорта 8 марта.

Официальное заявление. "Друга ріка" распадается. На три дня. Два из которых почти прошли. Читали ленты с благодарностями. И не забывали благодарить вас! Благодарю и здесь! ЛЮДИ. Вы это делали с нами 30 лет и сделали позавчера! Перелистали страницу и побежали дальше. Впереди много работы

написал Валерий Харчишин

Валерий Харчишин
Скриншот поста Валерия Харчишина

Отметим, что сейчас у рок-группы продолжается мировой тур к 30-летию коллектива. Так что заявление о распаде "Другої ріки" в разгар тура напугало поклонников. Однако, вероятно, это сообщение Харчишина призвано привлечь внимание к их концертам.

В комментариях пользователи написали:

  • Можно еще Киев? Умоляю, хочу еще. Мне было мало вас.
  • Пан Валерий, ну нельзя так пугать.
  • Надеюсь, следующий Дворец спорта будет чуть раньше, чем через 30 лет и желательно не 8 марта. Очень хочу это все-таки увидеть и услышать вживую
  • Фух.
Валерий Харчишин
Комментарии под постом Валерия Харчишина

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анна Тринчер попала в неприятную ситуацию со змеей. Это произошло на съемках клипа.

Теги:
#Рок-группа #Концерты #Валерий Харчишин #Группа "Друга Ріка"