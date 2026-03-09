Авріл Лавін відмовилася виступати в Росії, але не через політичні погляди: справжня причина

Стало відомо, чому канадська зірка відхилила пропозиції про концерти

Відома поп-рок-ікона 2000-х Авріл Лавін, від якої божеволіли мілініали-підлітки, отримала нову хвилю популярності. 41-річна співачка знову в трендах завдяки TikTok та Instagram Reels, адже на її хіти з 2000-х знімають тисячі роликів. На тлі такого ажіотажу російські організатори звернулися до Лавін із пропозицією зробити концерти в РФ. Проте співачка відмовилася.

І справа не в політичних поглядах і тому, що Росія розв’язала повномасштабну війну проти України, як можна було подумати. Справа в зовсім іншому. Як пишуть російські телеграм-канали, причиною відмови від концертів у РФ стали кліщі та ризик рецидиву тяжкої хвороби у співачки.

Авріл Лавін на піку своєї кар’єри, 2004 рік. Фото: Getty Images

Така категоричність артистки має серйозну підставу. У 2014 році у Авріл Лавін діагностували хворобу Лайма (бореліоз), спричинену укусом кліща. Наслідки були важкими — співачка переживала сильні головні болі та хронічну втому, параліч лицьового нерва та порушення серцевого ритму.

Більше того, через хворобу легенді 2000-х навіть довелося поставити кар’єру на паузу майже на п’ять років — вона повернулася до музики лише у 2018 році. Тому тепер Авріл уникає будь-якого ризику заразитися знову.

При цьому варто зазначити, що канадська зірка вже відвідувала Росію з концертами у 2007 та 2011 роках. Це було ще до того, як РФ напала на Україну.

Так Авріл Лавін виглядає зараз. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Орнелла Муті, яка обожнює Росію. Від секс-символа нічого не лишилося.