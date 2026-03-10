Пам’ятник у формі "чорного ящика": як виглядає могила ведучого Ворошилова, який в дитинстві жив у Києві

Він народився у Криму, проте прожив життя у Москві

Володимир Ворошилов — відомий телеведучий та творець інтелектуального шоу "Що? Де? Коли?". Він народився в Криму, проте пов’язав своє життя та діяльність із Москвою. Цього дня, 10 березня 2001 року, ведучий помер від серцевого нападу.

"Телеграф" розповідає, як виглядає могила творця та беззмінного ведучого "Що? Де? Коли?" Володимира Ворошилова.

Володимир Ворошилов – що про нього відомо?

Володимир Ворошилов народився 18 грудня 1930 року у Сімферополі, Крим. Його батько обіймав керівну посаду у міністерстві легкої промисловості, а мати керувала швейним бюро.

Володимир Ворошилов народився 1930 року у Сімферополі. Фото: АіФ

Після народження Володимира у Сімферополі його родина перебралася до Києва. Саме там юний Володимир застав початок Другої світової війни. З Києва він разом із матір'ю був евакуйований (спочатку на Урал), і лише 1943 року родина переїхала до Москви.

Там Володимир Ворошилов закінчив найпрестижнішу Московську середню художню школу для обдарованих дітей. Після цього навчався у Ленінграді і знову повернувся до Москви, де закінчив Школу-студію МХАТ (за фахом художник-постановник) та Вищі режисерські курси.

Володимир Ворошилов збудував кар’єру на телебаченні в Москві. Фото: Biographe.ru

Ворошилов зробив успішну кар’єру на радянському телебаченні. Він увійшов в історію як творець, режисер та беззмінний ведучий інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?". Вперше вона вийшла в ефір 1975 року. Довгий час він залишався "інкогніто" — глядачі чули лише його владний голос за кадром, що створювало особливу атмосферу таємничості.

Володимир Ворошилов був творцем телегри "Що? Де? Коли?". Фото: https://pikabu.ru/

Де похований та як виглядає могила ведучого?

Володимир Ворошилов помер 10 березня 2001 року у віці 70 років. У нього стався серцевий напад, який і спричинив смерть.

Поховали телеведучого у Москві на Ваганьківському кладовищі. У 2003 році на його могилі було встановлено незвичайний пам’ятник — куб із чорного відполірованого граніту, який символізує знаменитий "чорний ящик" з його телегри.

Так виглядає могила Ворошилова у Москві. Фото: Вікіпедія

Могила Ворошилова у Москві. Фото: Timenote

