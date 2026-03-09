Трінчер потрапила у неприємну ситуацію зі змією на зйомках кліпу (відео)

Артистка поділилася забавними кадрами у соцмережі

Відома українська співачка Ганна Трінчер поділилася кумедними кадрами зі зйомок нового кліпу. У соцмережі Threads вона виклала відео, на якому позує зі змією. Однак у якийсь момент щось пішло не так.

У ролику видно, що Анна знаходиться в екзотичному лісі на зйомках, вона в спокусливому образі позує на камери. За сюжетом у майбутньому кліпі задіяно змію, яка обвиває тіло артистки. Однак у момент зйомок рептилія неочікувано почала випорожнюватись.

Анна Трінчер на зйомках нового кліпу. Фото: скріншот із відео

Усі, хто був поруч, і сама Трінчер помітили цей конфуз. Реакція співачки на відео говорить про те, що вона не була готова до такого повороту подій.

Як на мене 💩 змія, коли ми знімали відео на пісню "Палає" написала Ганна у підписі до відео

Втім, усі, включаючи співачку, з гумором сприйняли такий конфуз і зйомки продовжилися. Також Трінчер заінтригувала шанувальників, що прем’єра цього кліпу незабаром.

