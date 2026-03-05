Підкорив серця з першого фільму: що відомо про молодого актора Івана Довженка з "Мавка. Справжній міф"

Актор виконав роль Лук'яна у новому фільмі

Іван Довженко – молодий український актор, який підкорив українців роллю Лук'яна у фільмі "Мавка. Справжній міф". Ця робота стала першою повнометражною в кар’єрі актора-початківця. Однак він уже привернув увагу українських глядачів.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Івана Довженка, який підкорив серця шанувальників із першого фільму.

Іване Довженку — що про нього відомо?

Іван Довженко – представник нового покоління українських акторів, який активно розвиває кар’єру як у кіно, так і на театральній сцені. Він вихідець із сім’ї акторів: його батьки В’ячеслав Довженко та Ксенія Баша.

Відомо, що Іван у 2025 році закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (навчався на курсі Б. Д. Струтинського). Після навчання молодого актора було офіційно прийнято до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Ще у 2022 році Довженко вперше вийшов на сцену у виставі "Народжені бути вільними" (театр "Сузір’я"). Також він засвітився у другому сезоні популярного серіалу "Кава з кардамоном", де виконав роль дорослого Войцеха Родзінського.

Проте гучним кінодебютом для Івана Довженка стала робота у фільмі "Мавка. Справжній міф", де він відіграв головну роль студента-біолога Лук'яна.

За словами продюсерки картини Ірини Костюк, у фільмі свідомо не робили ставку на медійні та зіркові обличчя, залучили нову плеяду молодих акторів та акторок. Більшість із них дебютують у повному метрі, зокрема й Іван Довженко. До речі, у цьому фільмі молодий актор зіграв зі своїм батьком В’ячеславом Довженком.

Зазначимо, що поки що на сторінці Івана в Instagram трохи більше 5 тисяч фоловерів. Однак його популярність стрімко зростає після виходу в прокат "Мавка. Справжній міф" у березні 2026 року. Користувачі вже пишуть захоплені коментарі під постами Івана про зйомки фільму та його фотографіями.

