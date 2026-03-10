Все небо в диму: під Одесою спалахнув один із найбільших ринків Європи (відео)

Частина території знеструмлена

Масштабна пожежа спалахнула під Одесою. Горить один із найвідоміших українських ринків – "7-й кілометр".

Про це повідомляють місцеві паблики. Вони також публікують відео з місця подій. На кадрах видно густий дим над територією ринку. Також на опублікованих кадрах видно, що вогонь охопив деякі торгові лави. Причина пожежі наразі невідома — офіційної інформації від ДСНС поки що не надходило.

За даними місцевих ЗМІ, через пожежу частину території ринку знеструмлено. На місці вже працюють підрозділи рятувальників, які намагаються локалізувати спалах та не допустити поширення вогню на сусідні торгові точки.

Для довідки: Ринок "7-й кілометр" (офіційна назва — ТОВ "Промтоварний ринок") є найбільшим оптово-роздрібним ринком Європи. Розташований в Одеському районі Одеської області, неподалік Одеси на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги, звідки й походить неофіційна назва.

Що знаходиться на ринку:

20 тисяч торгових та складських об’єктів (магазини, павільйони, ролети, контейнери, склади);

8 автостоянок;

автостанція;

банк;

готель;

пожежна частина;

3 медпункти та швидка допомога;

відділення поліції;

лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи;

продуктовий ринок;

розгалужена мережа громадського харчування.

Безпосередній штат підприємства, за даними відкритих джерел, — 1200 осіб: охорона, адміністрація, обслуговуючий персонал (з них 400 — прибиральники).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві зросла кількість ДТП під час ожеледиці.