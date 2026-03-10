Чоловіка зрадниці Тодоренко і її саму "помножили на нуль" у Росії: що вони натворили

Телеведуча та її чоловік нарвались на нещадний хейт у Росії

Регіна Тодоренко — російська телеведуча та співачка, яка народилася в Україні, але вважала за краще мовчати про війну. За це її зненавиділи українські шанувальники. А тепер хейтять ще й у Росії, причому не лише її саму, а й чоловіка Влада Топалова.

Влад Топалов та Регіна Тодоренко

У мережі знайшли уривок інтерв’ю восьмирічної давнини, в якому Топалов розповідає, як ненавидів "огидних тварин" своєї першої дружини Ксенії Данилиної.

За словами Топалова, він ненавидів їх усією душею і уявляв, як понівечує цих її собак.

Я мріяв понівечити їх. Ловив себе на думці, що із задоволенням кину їх у вогонь розповів Топалов у тому інтерв’ю

За такі заяви в минулому влада Топалова вимагають "скасувати" вже зараз. Під роздачу потрапила й Регіна Тодоренко, яка нещодавно оскандалилася своїми дивними зізнаннями у шоу "пожалуйста, не расссказывай".

Телеведуча в одному з випусків зі сміхом зізналася, як мало не вбила свого друга. Виявилося, що вона вирішила перевірити на знайомому свою теорію, що "всі хвороби — психосоматика" і потайки поклала йому в чай мед, хоча хлопець попередив заздалегідь, що на мед у нього алергія. Після цього у нього стався набряк Квінке, і він ледве не помер.

Тодоренко зізналася, як ледь не вбила друга. Фото: скріншот з відео

Також Тодоренко згадали мерзенну історію, як вона знімала контент під час того, як її чоловікові погано стало. Під час поїздки на Байкал Топалов отруївся юшкою, яку його дружина не стала їсти. У "швидкій" у нього почалися судоми і Регіна вирішила, що такий класний контент не можна упускати і почала знімати все це на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у зрадниці Тодоренко проблеми із російським чоловіком. Виявилося, що Топалов час від часу напивається.