Остаются в Украине или нет? Что известно о троих детях 44-летней Оли Фреймут

Пока телеведущая продолжает обучать мир манерам, ее собственные дети строят жизнь по совершенно разным сценариям

Ольга Фреймут — известная украинская телеведущая, звезда шоу "Подъем, "Ревизор", "Инспектор Фреймут" и автор книг по этикету. Кроме медийной части, она является еще матерью трех детей, которые уже выросли. Сегодня, 25 февраля, журналистка отмечает свое 44-летие.

Что следует знать

Ольга Фреймут имеет троих детей от разных мужчин — 19-летнюю Злату, 10-летнего Валерия и 9-летнюю Евдокию

Злата сейчас живет в США и ведет свой блог

Младшие дети живут в Великобритании вместе с мамой

Первенец Оли Фреймут

Старшая дочь Злата родилась в отношениях с британским бизнесменом Нилом Митчеллом 17 февраля 2006 года в Лондоне. Когда пара развелась (в официальном браке они не были), Ольга вместе с дочерью переехали в Киев. Известно, что в столице девочка училась в Печерской школе, которая стоила от 24 тысяч долларов в год. В 2021 году Злата обучалась в американской школе.

Злата Митчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Злата Митчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Девушка уже совершеннолетняя, живет за границей, в США, и строит собственный публичный образ отдельно от маминой карьеры. Ранее Фреймут неоднократно рассказывала, что поддерживает выбор дочери жить и получать образование вне Украины.

Злата Митчел. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

Младшие дети Оли Фреймут

Младшие дети – сын Валерий и дочь Евдокия – родились в браке телеведущей с медиаменеджером и бывшим гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, за которого она вышла замуж в 2017 году. Именно с ним Фреймут ныне строит семейную жизнь. Поскольку Владимир — уроженец Казахстана, долгое время он был гражданином России.

Ольга Фреймут с сыном Валерием и дочерью Евдокией. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ольга Фреймут с сыном Валерием. Фото: instagram.com/freimutolia/

Валерий появился на свет в 2016 году, а Евдокия — в 2017 году. После начала полномасштабной войны ведущая вместе с младшими детьми переехала в Великобританию.

Сын Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ольга Фреймут с дочерью Евдокией. Фото: instagram.com/freimutolia/

Известно, что Евдокия присоединилась к украинской скаутской организации "Пласт" в Великобритании. Эта организация занимается патриотическим воспитанием украинской молодежи за границей.

