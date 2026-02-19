Народила з різницею в 14 років: що відомо про дітей Осадчої від різних чоловіків
Старший син телеведучої народився, коли їй було 19
Катерина Осадча — популярна українська журналістка, ведуча програм "Світське життя", "Голос країни", а зараз займається волонтерством. За кадром вона — мама трьох дітей, старший із яких вже будує власну кар'єру за кордоном.
Що варто знати
- Первісток Катерини Осадчої, Ілля, опановує сферу IT у США та планує розвивати кар'єру в Україні
- Із Юрієм Горбуновим телеведуча виховує двох спільних синів — дев’ятирічного Івана та п'ятирічного Данила
"Телеграф" зібрав усе, що відомо про дітей Катерини Осадчої. Старший син телеведучої народився у першому її шлюбі з колишнім депутатом.
Ілля — старший син
Старший син Катерини Осадчої народився у 2002 році в її першому шлюбі з Олегом Поліщуком, тоді депутатом Верховної Ради. Із політиком телеведуча одружилася у 2001 році, а вже за рік у них з'явилася дитина. У 2011 році Поліщук склав повноваження.
Зараз Іллі 23 роки і він навчається за кордоном, у США, в Мерілендському університеті. Він обрав напрям у сфері штучного інтелекту та IT. Після закінчення навчання хлопець планує повернутися до України.
До України хлопець приїздить рідко — кілька разів на рік. Він не веде публічне життя, а його фото з'являються в мережі лише у соцмережах його мами.
Іван — син від Юрія Горбунова
Другий син Катерини з’явився у шлюбі з телеведучим Юрієм Горбуновим через кілька місяців після їхнього весілля у 2017 році. Він народився у 2017 році, тож у 2026-му йому виповнюється 9 років.
Іван активно зростає у родині телеведучих, і про нього часто з’являються теплі сімейні фото: він любить гратися, подорожувати і проводить час з татом і мамою у повсякденних справах.
Данило — друга дитина Юрія Горбунова та Катерини Осадчої
Ще один син у Катерини і Юрія народився у серпні 2021 року. Сьогодні Данилові близько 4–5 років — він енергійний малюк, часто зображений на сімейних світлинах під час свят і прогулянок.
Осадча та Горбунов не приховують Данила у соцмережах, і саме з ним часто виходять на фото біля ялинки на свята або у затишних домашніх кадрах.
