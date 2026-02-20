У росіян "підгорає" через розмір пенсії Пугачової: яка вона у неї

Основна частина її доходу – від авторських прав на пісні

Росіяни знову в паніці, оскільки такі артисти як Алла Пугачова та Андрій Макаревич з "Машины времени", які виїхали з РФ і виступають проти війни в Україні, продовжують отримувати пенсії з російського бюджету, і при цьому немаленькі.

Що потрібно знати:

Алла Пугачова отримує високу пенсію, хоч давно живе за кордоном

Андрій Макаревич поєднує державну пенсію з великими доходами від вкладів

Найгучніший привід для обговорень — пенсія російської "примадонни". Народна артистка СРСР та володарка орденів "За заслуги перед Отечеством" отримує за різними оцінками від 50 до 90 тисяч рублів на місяць (від 28 тисяч до 50 тисяч грн), включаючи московську регіональну доплату близько 30 тисяч. Але головне — основна частина доходу співачки надходить від авторських прав на її пісні, які продовжують звучати в ефірі, навіть якщо вона сама вже давно живе за кордоном.

Алла Пугачова із чоловіком Максимом Галкіним. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Не відстає й Андрій Макаревич, який одружений з уродженкою України. Музикант-"іноагент" отримує близько 90 тисяч рублів на місяць, включаючи надбавки за звання та державні нагороди, плюс, за даними росЗМІ, мільйони рублів відсотками за вкладами. Для порівняння: середня пенсія в Росії ледве дотягує до 24 тисячі рублів (13,5 тисячі грн).

Макаревич із дружиною Ейнат Кляйн. Фото: instagram.com/makarevich_andrey_official

Російські "борці за справедливість" відразу включили режим колективного обурення, мовляв, публічна відмова від країни повинна автоматично обнуляти всі привілеї. З іншого погляду, пенсія — це зароблені кошти, і позбавити їх без суду чи втрати громадянства неможливо.

Нагадаємо, що Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін виїхали з Росії до Ізраїлю 2022 року. Через бойові дії в країні артисти переїхали жити на Кіпр, а в жовтні 2025 року подружжя придбало нове житло у Болгарії.