Голлівудський красень і секс-символ: топ-3 найкращих серіали з померлим Еріком Дейном

Актор пішов із життя після тяжкої хвороби

Ерік Дейн — популярний американський актор, який раптово помер у віці 53 роки після боротьби з тяжкою хворобою. На його рахунку десятки ролей у відомих серіалах та епізодичні ролі у повнометражному кіно.

"Телеграф" розповідає про три найпопулярніші серіали з Еріком Дейном.

Топ-3 ключових серіали з Дейном

Доктор Марк Слоан — "Анатомія Грей" (2006-2012)

Ця роль у кар’єрі Еріка стала ключовою. Його персонаж вперше з’явився у другому сезоні "Анатомії Грей", буквально вийшовши з ванної кімнати в одному рушнику, і моментально став секс-символом телебачення. Спочатку його персонаж замислювався, як зарозумілий хірург-бабник, але Марк Слоан під керуванням Дейна перетворився на одного з найулюбленіших і найглибших персонажів. Актор блискуче відіграв шлях героя від "руйнівника шлюбів" до відданого друга та люблячого батька.

Ерік Дейн у серіалі "Анатомія Грей". Фото: Getty Images

Кел Джейкобс — "Ейфорія" (2019-2022)

Це, мабуть, найскладніша і найпохмуріша роль у кар’єрі Дейна. У серіалі "Ейфорія" він повністю зруйнував свій образ "хорошо хлопця". Тут він зіграв батька антагоніста (Нейта), який живе подвійним життям. Кел — жорсткий, пригнічений чоловік, який приховує свою орієнтацію за фасадом ідеального заміського життя. Еріку вдалося показати не просто "лиходія", а глибоко нещасну людину, чиї помилки отруюють життя оточуючих.

Ерік Дейн у серіалі "Ейфорія". Фото: Variety

Капітан Том Чандлер — "Останній корабель" (2014-2018)

У цьому постапокаліптичному бойовику Дейн з’явився в образі класичного героя-лідера. У серіалі він капітан есмінця, який має урятувати людство від глобальної пандемії. Це була фізично важка роль, що вимагала виправки та авторитету. Цей серіал закріпив за головним героєм Еріком статус актора, здатного одному "тягнути" на собі масштабні екшен-проекти.

Ерік Дейн у серіалі "Останній корабель". Фото: Assignment X

