Згорів від хвороби за рік: що відомо про зірку "Анатомії Грей" Еріка Дейна, який помер у 53 роки

Актор зіграв у відомих серіалах та фільмах

Ерік Дейн — відомий американський актор, який прославився своїми ролями у серіалах "Всі жінки відьми", "Анатомія Грей" та "Ейфорія". У п’ятницю, 20 лютого, видання People повідомило про смерть актора, йому було 53 роки.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Еріка Дейна, в яких картинах він зіграв і як розвивалася його хвороба, що призвела до смерті.

Ерік Дейн. Фото: відкриті джерела

Ерік Дейн – що про нього відомо?

Ерік Дейн народився 9 листопада 1972 року у Сан-Франциско. Свою акторську кар’єру він розпочав у 90-х з епізодичних ролей, але справжній прорив стався в середині 2000-х.

Серед ключових робіт у кінематографі – серіали "Анатомія Грей", "Ейфорія", головна роль в "Останньому кораблі". Також Дейн знімався у повнометражних фільмах, серед яких "Люди Ікс: Остання битва", "Марлі і я", "День святого Валентина" та "Бурлеск".

Ерік Дейн в серіалі "Анатомія Грей". Фото: Getty Images

Як розвивалася хвороба Дейна?

Актор відкрито говорив про свої проблеми зі здоров’ям. У 2011 році Ерік почав лікування від залежності від знеболювальних препаратів, що розвинулася після спортивної травми. У 2017 році він тимчасово зупинив зйомки в серіалі "Останній корабель" через важку боротьбу з депресією.

У квітні 2025 року актор повідомив, що у нього діагностовано невиліковне нейродегенеративне захворювання — бічний аміотрофічний склероз. Хвороба прогресувала швидко: до літа 2025 у нього перестала функціонувати права рука, а пізніше він був змушений використовувати інвалідне крісло.

Ерік Дейн в серіалі "Анатомія Грей". Фото: Getty Images

В останні місяці життя Дейн став прихильником боротьби із цією хворобою. Використовуючи свою публічність, він допомагав збирати кошти на дослідження хвороби та пошук лікування.

20 лютого стало відомо, що Ерік Дейн помер у віці 53 років. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені хворобою. Останні дні він провів в оточенні близьких: колишньої дружини Ребеки Гейхарт і двох дочок, Біллі та Джорджії.

Так Ерік Дейн виглядав перед смертю. Фото: відкриті джерела

