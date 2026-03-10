Майже на 100 грн дешевше: у "Сільпо" знизили ціну на морський делікатес

Знижка протримається недовго

У мережі супермаркетів "Сільпо" часто діють приємні знижки на популярні продукти. До 11 березня покупці також зможуть зекономити на одному морському делікатесі, який полюбляє майже кожен.

Йдеться про слабосолону сьомгу від Norven у фасуванні 180 грамів. Детальніше про знижку написав "Телеграф".

Скільки коштує сьомга в "Сільпо". Фото: скріншот з магазину

Зараз її продають за 288,04 гривень за упаковку. Зазначається, що звичайна ціна продукту становить 379,0 гривень, тож під час акції покупці можуть заощадити понад 90 гривень.

Акційна ціна на сьомгу діятиме до 11 березня включно. Тому покупцям варто звернути увагу на знижку заздалегідь, бо товар можуть швидко розпродати.

Чому супермаркети роблять знижки на продукти

Магазини часто влаштовують акції на продукти з кількох причин. Одна з них — необхідність швидше продати товар, щоб звільнити місце на полицях для нових поставок. Завдяки цьому покупці можуть бачити свіжі партії продукції, а старі запаси не затримуються на складах.

Ще одна причина — бажання привернути увагу клієнтів. Знижки спонукають людей купувати більше товарів або звернути увагу на продукти, які вони раніше не брали.

Також акції можуть бути пов’язані із сезонними розпродажами. Наприкінці певного періоду деякі товари продають дешевше, щоб швидше їх реалізувати. Іноді знижки стосуються продукції, у якої наближається кінець терміну придатності. Водночас більшість акцій — це звичайна маркетингова стратегія, яка допомагає магазинам збільшити продажі та залучити покупців.

