Мінус 50% у чеку: в "Сільпо" обвалили ціну на популярний сир

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабну знижку на якісний сир польського виробництва. Покупці мають змогу суттєво заощадити, купуючи продукт за акційною вартістю в рамках "Цінотижиків".

"Телеграф" розповість, скільки він коштує. Мова йде за сир Polmlek "Едам" 43%.

Яка ціна зараз

Якщо раніше 100 грамів цього сиру коштували 59,90 грн, то зараз ціна впала рівно вдвічі. Наразі вартість становить лише 29,90 грн за 100 грамів. Таким чином, знижка становить -50%. Ціна за 1 кг сиру Polmlek Едам складає всього 299 гривень, замість звичайної ціни у 599 гривень.

Це значна економія, адже зазвичай такий сир відноситься до вищої цінової категорії.

Такі шалені знижки з’являються тому, що супермаркети постійно моніторять рух товарів на складах і намагаються максимально швидко звільнити місце для нових надходжень. Коли мережа планує завезти свіжу партію або взагалі оновити асортимент іншим брендом, їм вигідніше віддати залишки за пів ціни, ніж тримати їх на полицях.

Часто це також спосіб "заманити" вас у магазин, адже купуючи такий дешевий сир, ви майже напевно візьмете до нього багет, вино чи фрукти за повною вартістю, що перекриває вигоду магазину. Ну і не забувайте про терміни придатності. Ритейлеру набагато приємніше отримати бодай якісь гроші за товар зараз, ніж просто списати та утилізувати його через тиждень. По суті, це звичайний бізнес-розрахунок, де магазин позбувається баласту, а ви забираєте делікатес за копійки.

