Знижки в 50%: в "АТБ" подешевшали шоколад і коробки цукерок відомого бренду

Можна закупитись перед 8 березня

У супермаркетах "АТБ" з’явилися вигідні знижки на популярні солодощі. Частину шоколаду та цукерок зараз можна купити майже вдвічі дешевше, ніж зазвичай.

Знижки діють на продукцію відомих брендів. Які саме солодощі можна придбати дешевше та скільки вони тепер коштують, написав "Телеграф".

Акційні солодощі:

Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом, 295 г — 114,90 грн (знижка -50% )

(знижка ) Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake, 275 г — 97,90 грн (знижка -50% )

(знижка ) Шоколад Roshen Lacmi молочний з мигдалем, 280 г — 97,90 грн (знижка -50% )

(знижка ) Шоколад Lacmi молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою, 295 г — 97,90 грн (знижка -50% )

(знижка ) Цукерки Roshen Chocolateria, 194 г — 179,90 грн (знижка -50%)

Скільки коштує шоколад да цукерки від Рошен. Фото: "АТБ"

Зауважимо, що знижка триватиме до 10 березня.

Така пропозиція дає можливість добре заощадити та водночас пригостити себе або близьких смачними солодощами. Тим більше, що наближається 8 березня, тож шоколад може стати приємним доповненням до подарунка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 товарів з "АТБ", які варто купити найближчим часом зі знижками до 50%.