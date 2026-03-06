Знижки в 50%: в "АТБ" подешевшали шоколад і коробки цукерок відомого бренду
Можна закупитись перед 8 березня
У супермаркетах "АТБ" з’явилися вигідні знижки на популярні солодощі. Частину шоколаду та цукерок зараз можна купити майже вдвічі дешевше, ніж зазвичай.
Знижки діють на продукцію відомих брендів. Які саме солодощі можна придбати дешевше та скільки вони тепер коштують, написав "Телеграф".
Акційні солодощі:
- Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом, 295 г — 114,90 грн (знижка -50%)
- Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake, 275 г — 97,90 грн (знижка -50%)
- Шоколад Roshen Lacmi молочний з мигдалем, 280 г — 97,90 грн (знижка -50%)
- Шоколад Lacmi молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою, 295 г — 97,90 грн (знижка -50%)
- Цукерки Roshen Chocolateria, 194 г — 179,90 грн (знижка -50%)
Зауважимо, що знижка триватиме до 10 березня.
Така пропозиція дає можливість добре заощадити та водночас пригостити себе або близьких смачними солодощами. Тим більше, що наближається 8 березня, тож шоколад може стати приємним доповненням до подарунка.
