Що подарувати дружині на 8 Березня, якщо бюджет обмежений: варіанти до 1000 гривень
Топ-5 крутих ідей подарунків до 1 тисячі гривень
Міжнародний жіночий день відзначається щорічно 8 березня. У це свято прийнято вітати жінок, дарувати подарунки та квіти і нагадувати їм про повагу до їхніх прав. Зараз саме час замислитись над подарунком для коханої дружини. А якщо бюджет обмежений, не страшно, є цікаві ідеї, чим порадувати жінку.
"Телеграф" розповідає про топ-5 подарунків, які можна подарувати дружині на 8 Березня та вкластися у бюджет до 1000 гривень.
Топ-5 варіантів бюджетних подарунків дружині
- Набір для домашнього SPA
Відмінним подарунком коханій дружині стане вечір релаксу. А зробити його можна за допомогою подарункового набору. На ринку представлені різні варіанти таких SPA-сетів для домашнього використання. Туди зазвичай входять піна для душу чи ванни, скраб, ароматична свічка чи крем для тіла.
Ціна: 700-950 грн.
- Дзеркало з LED-підсвічуванням
Хорошим варіантом можуть стати гаджети для краси, наприклад, дзеркало з LED-підсвічуванням. Хороше настільне дзеркало з регульованою яскравістю та сенсорним керуванням виглядає сучасно та дорого. Найкраще обирати модель на акумуляторі, щоб не залежати від розеток.
Ціна: 600-900 грн.
- Затишний плед із рукавами
Хоча вже настала весна, плед із рукавами все одно стане гарним подарунком. Він набагато зручніший і затишніший за звичайний плед і відмінно підходить для домашніх вечорів з книгою або за переглядом фільмів. Вибирайте плед із м’якої мікрофібри або пухнастого флісу.
Ціна: 650-850 грн.
- Ювелірний мінімалізм
Якщо ваша дружина любить прикраси, зупиніть вибір не на біжутерії, а на сріблі 925 проби. Невеликі сережки-пусети з фіанітами або тонкий браслет на руку цілком можна підібрати, якщо немає можливості купити дорожчі прикраси. До того ж мінімалізм зараз на піку популярності.
Ціна: 800-1000 грн.
- Аромадифузор з паличками або набір соєвих свічок
Якісний аромат для дому змінює атмосферу у квартирі. Вибирайте весняні ноти: бавовна, півонія, цитрус чи інжир.
Ціна: 450-900 грн.
