У "Сільпо" удвічі здешевшав популярний делікатес: встигніть купити креветки за низькою ціною

Можна придбати ще одну порцію морського смаколика

Мережа супермаркетів "Сільпо" порадувала любителів морепродуктів масштабним зниженням цін. Цього тижня морський делікатес за пів ціни.

"Телеграф" розповість детальніше. Йдеться про королівську сиру дефростовану креветку (калібр 40/60). Завдяки акції "Цінотижики", вартість продукту знизилася рівно на 50%.

Скільки коштує королівська креветка в "Сільпо"

Згідно з даними моніторингу цін у мобільному застосунку та на сайті мережі, наразі вартість 100 грамів делікатесу становить лише 29,90 грн, хоча звичайна ціна сягає 59,90 грн.

Це означає, що за повний кілограм королівських креветок покупці заплатять всього 299 гривень. Для порівняння, без урахування акційної пропозиції за такий самий об'єм продукту довелося б віддати майже 600 гривень. Таким чином, купуючи морепродукти зараз, ваша чиста економія на кожному кілограмі складе солідні 300 грн.

Чому варто звернути увагу на цей товар у "Сільпо"

Даний вид креветок (40/60) вирізняється великим розміром та м’ясистою структурою. Оскільки вони продаються сирими (сіро-зеленого кольору), вони ідеально підходять для смаження на грилі з часником та травами, запікання в духовці, додавання у пасту чи ризотто.

Саме сира креветка після приготування залишається максимально соковитою та зберігає насичений морський аромат, на відміну від уже варених аналогів.

Акція є тимчасовою і діє в межах щотижневого оновлення знижок. Точну наявність товару варто перевіряти безпосередньо у магазинах вашого міста.

