Поспішайте, поки не розібрали: які 10 товарів купити в "АТБ" по акції

Знижки діють обмежений час

Магазин "АТБ" знову оновив акції. Цього разу можна купити багато товарів по знижці. У супермаркеті пропонують вигідні ціни як на продукти харчування, так і на побутову хімію.

"Телеграф" підібрав 10 найцікавіших пропозицій, які допоможуть розвантажити ваш бюджет. Дані взято з сайту "АТБ".

Що можна купити по акції в "АТБ"

Кава Jacobs Monarch (190 г): Справжній хіт для кавоманів. Розчинна сублімована кава зараз коштує 267,90 грн , що вдвічі дешевше від початкової ціни (знижка -50% ).

Справжній хіт для кавоманів. Розчинна сублімована кава зараз коштує , що вдвічі дешевше від початкової ціни (знижка ). Ковбаса "Салямі Болгарська" (М'ясна лавка/Своя лінія): Найбільша економія в грошовому еквіваленті. Ціна впала з 547,99 грн до 326,89 грн/кг (знижка -40% ).

Найбільша економія в грошовому еквіваленті. Ціна впала з 547,99 грн до (знижка ). Ікра лососева (горбуша, 90 г): Делікатес від "Рибкоппродукт" можна придбати за 249,90 грн замість 439,90 грн (знижка -43% ).

Делікатес від "Рибкоппродукт" можна придбати за замість 439,90 грн (знижка ). Цукерки "Київ Вечірній" (Roshen, 176 г): Ідеально для подарунка або до чаю. Коробка цукерок зараз коштує 179,90 грн (знижка -50% ).

Ідеально для подарунка або до чаю. Коробка цукерок зараз коштує (знижка ). Рідкий засіб для прання ONIKS (4 кг): Великий об'єм гелю для прання (Color/Universal) пропонують за 137,00 грн замість 238,90 грн (знижка -42% ).

Великий об'єм гелю для прання (Color/Universal) пропонують за замість 238,90 грн (знижка ). Морозиво Monaco Dessert "Panna Cotta" (0,55 кг): Велика упаковка десерту від "Три Ведмеді" обійдеться у 119,90 грн (знижка -47% ).

Велика упаковка десерту від "Три Ведмеді" обійдеться у (знижка ). Чай Tea Moments (20 пірамідок): Асорті смаків (зелений байховий, полуниця чи тропічні фрукти) коштує всього 43,50 грн (знижка -40% ).

Асорті смаків (зелений байховий, полуниця чи тропічні фрукти) коштує всього (знижка ). Крем-мило Dove (135 г): Популярний засіб для догляду за шкірою зараз за ціною 41,70 грн (знижка -40% ).

Популярний засіб для догляду за шкірою зараз за ціною (знижка ). Засіб для миття скла NEO PURE (0,5 л): Чистота вікон за приємною ціною — 29,90 грн за флакон (знижка -40% ).

Чистота вікон за приємною ціною — за флакон (знижка ). Сир плавлений "Своя лінія" (70 г): Вершковий сирок (38% жирності) коштує лише 13,90 грн (знижка -39%).

Акції в "АТБ"

Акційні товари зазвичай швидко розкуповують, тому варто поквапитися до найближчого магазину, щоб встигнути скористатися пропозиціями.

Раніше "Телеграф" писав, на які 12 продуктів у "Фора" діють знижки до майже 45%.