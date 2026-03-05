Поспішайте, поки не розібрали: які 10 товарів купити в "АТБ" по акції
-
-
Знижки діють обмежений час
Магазин "АТБ" знову оновив акції. Цього разу можна купити багато товарів по знижці. У супермаркеті пропонують вигідні ціни як на продукти харчування, так і на побутову хімію.
"Телеграф" підібрав 10 найцікавіших пропозицій, які допоможуть розвантажити ваш бюджет. Дані взято з сайту "АТБ".
Що можна купити по акції в "АТБ"
- Кава Jacobs Monarch (190 г): Справжній хіт для кавоманів. Розчинна сублімована кава зараз коштує 267,90 грн, що вдвічі дешевше від початкової ціни (знижка -50%).
- Ковбаса "Салямі Болгарська" (М'ясна лавка/Своя лінія): Найбільша економія в грошовому еквіваленті. Ціна впала з 547,99 грн до 326,89 грн/кг (знижка -40%).
- Ікра лососева (горбуша, 90 г): Делікатес від "Рибкоппродукт" можна придбати за 249,90 грн замість 439,90 грн (знижка -43%).
- Цукерки "Київ Вечірній" (Roshen, 176 г): Ідеально для подарунка або до чаю. Коробка цукерок зараз коштує 179,90 грн (знижка -50%).
- Рідкий засіб для прання ONIKS (4 кг): Великий об'єм гелю для прання (Color/Universal) пропонують за 137,00 грн замість 238,90 грн (знижка -42%).
- Морозиво Monaco Dessert "Panna Cotta" (0,55 кг): Велика упаковка десерту від "Три Ведмеді" обійдеться у 119,90 грн (знижка -47%).
- Чай Tea Moments (20 пірамідок): Асорті смаків (зелений байховий, полуниця чи тропічні фрукти) коштує всього 43,50 грн (знижка -40%).
- Крем-мило Dove (135 г): Популярний засіб для догляду за шкірою зараз за ціною 41,70 грн (знижка -40%).
- Засіб для миття скла NEO PURE (0,5 л): Чистота вікон за приємною ціною — 29,90 грн за флакон (знижка -40%).
- Сир плавлений "Своя лінія" (70 г): Вершковий сирок (38% жирності) коштує лише 13,90 грн (знижка -39%).
Акційні товари зазвичай швидко розкуповують, тому варто поквапитися до найближчого магазину, щоб встигнути скористатися пропозиціями.
