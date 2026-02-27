Торопитесь, пока не разобрали: в "АТБ" можно дешево купить масло

Акция действует ограниченное время

В сети супермаркетов "АТБ" снизили цену на один из самых востребованных товаров среди украинцев – сливочное масло. Скидка на продукт составляет более 30%.

"Телеграф" исследовал цены на сайте магазина. Мы расскажем, сколько нужно заплатить за продукт.

Отметим, что сливочное масло является базовым продуктом в корзине каждого покупателя, поэтому любое изменение цен на него всегда привлекает внимание. В этот раз выгодное предложение действует на продукцию известного бренда.

Согласно данным мониторинга цен в интернет-магазине АТБ, масло "Ферма" сладкосливочное крестьянское 73% (упаковка 180 г) стоит 81.90 грн. Раньше его стоимость составляла 126.00 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 44,10 грн на каждой пачке.

Сколько продлится акция

На ценнике указано, что скидка в размере -35% временная. Воспользоваться акционным предложением можно до 3 марта включительно.

Товар есть в наличии, однако из-за высокой популярности позиции и существенной скидки покупателям советуют не медлить с визитом в магазин или оформлением онлайн-заказа.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" обвалили цены на куриное филе.