У "Сільпо" обвалилися ціни - знижки понад 50%: які товари продають дешевше

Акції влаштовують з цілого ряду причин

В українських супермаркетах регулярно можна зустріти різноманітні акції. Зокрема, знижки часто влаштовує мережу "Сільпо".

"Телеграф" розповідає про 10 товарів, які у "Сільпо" продають за зниженими цінами. Акція діятиме до 25 лютого.

Паста томатна "Королівський смак" — 10 гривень замість 21 (знижка 53%)

Порошок пральний "Вухастик" універсальний — 169 гривень замість 314 (знижка 46%)

Набір вішалок чорних MTM 10 шт. — 69 гривень замість 139 (знижка 50%)

Засіб для прання Perwoll 3л — 349 гривень замість 799 (знижка 56%)

Кава мелена Jacobs Kronung 250г — 264 гривні замість 344 (знижка 23%)

Сир Ферма Фелата м’який 45% — 59 гривень замість 99 (знижка 39%)

Шоколад молочний Roshen Lacmi – 35 гривень замість 69 (знижка 49%)

Цукерки Millennium Choco Crunch — 44 гривні замість 82 (знижка 46%)

Форель Ordinary потрошена охолоджена 100г — 29 гривень замість 47 (знижка 39%)

Напій 7UP Zero Sugar 1,75 — 49 гривень замість 63 (знижка 22%)

Знижки в Сільпо

Чому продукти продають зі знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" продають популярні сири з акції.