"Сільпо" дивує знижками: на яких товарах можна зекономити понад 1500 грн

Акції тимчасові, тому варто поспішати

Магазин "Сільпо" підготував знижки на популярні продукти. У мережі супермаркетів пропонують значне зниження цін на популярні позиції — від продуктів щоденного вжитку до побутової хімії великого об’єму.

"Телеграф" підібрав 10 товарів із найбільшими знижками, які допоможуть вам зберегти сімейний бюджет. Ми розповімо, скільки можна зекономити.

Продукти харчування — знижки у "Сільпо"

Цього тижня акцент зроблено на м’ясні напівфабрикати та молочну продукцію. Найбільш вигідні позиції:

Нагетси BeFoodie "Преміум" курячі (500 г) — справжній рекордсмен за знижкою у -47% . Зараз їх можна придбати за 249.00 грн замість 469.00 грн.

— справжній рекордсмен за знижкою у . Зараз їх можна придбати за замість 469.00 грн. Молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) — базова позиція з вигодою -49% . Нова ціна складає всього 34.99 грн (стара ціна — 68.49 грн).

— базова позиція з вигодою . Нова ціна складає всього (стара ціна — 68.49 грн). Котлети курячі "Ходорівський м’ясокомбінат" (480 г) — заморожений напівфабрикат зі знижкою -48% . Ціна знижена з 209.00 грн до 109.00 грн .

— заморожений напівфабрикат зі знижкою . Ціна знижена з 209.00 грн до . Печиво Biscotti "Феєрія Біскотті" (0,3 кг) — солодке до чаю обійдеться на -44% дешевше. Замість 88.99 грн ви заплатите лише 49.99 грн .

— солодке до чаю обійдеться на дешевше. Замість 88.99 грн ви заплатите лише . Сир "Ферма" Моцарелла чеддеризований 45% (180 г) — ідеально для піци або бутербродів зі знижкою -43% . Ціна: 54.99 грн (була 95.99 грн).

— ідеально для піци або бутербродів зі знижкою . Ціна: (була 95.99 грн). Кава мелена Jacobs Gold (250 г) — натуральна смажена кава зі знижкою -43% . Акційна вартість — 169.90 грн проти звичайної ціни 299.00 грн.

— натуральна смажена кава зі знижкою . Акційна вартість — проти звичайної ціни 299.00 грн. Ковбаса Salsus "Вісбаден" к/з в/г (300 г) — м’ясний делікатес став доступнішим на -39%. Поточна ціна становить 149.00 грн (стара — 244.00 грн).

Побутова хімія на знижках у "Сільпо"

Для тих, хто звик купувати засоби для дому "із запасом", діють особливо привабливі ціни на великі об'єми:

Гель для прання Persil Active (1,485 л) — преміальна якість зі знижкою -57% . Величезна економія: ціна впала з 699.00 грн до 299.00 грн .

— преміальна якість зі знижкою . Величезна економія: ціна впала з 699.00 грн до . Гель для прання Wash&Free універсальний (5000 г) — величезна каністра на 5 кг стала дешевшою на -47% . Тепер вона коштує 194.00 грн (замість 364.00 грн).

— величезна каністра на 5 кг стала дешевшою на . Тепер вона коштує (замість 364.00 грн). Засіб для прання Perwoll для кольорових речей (3 л) — професійний догляд за тканиною зі знижкою -56%. Акційна ціна — 349.00 грн при звичайній вартості 799.00 грн.

