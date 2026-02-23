"Сільпо" дивує знижками: на яких товарах можна зекономити понад 1500 грн
-
-
Акції тимчасові, тому варто поспішати
Магазин "Сільпо" підготував знижки на популярні продукти. У мережі супермаркетів пропонують значне зниження цін на популярні позиції — від продуктів щоденного вжитку до побутової хімії великого об’єму.
"Телеграф" підібрав 10 товарів із найбільшими знижками, які допоможуть вам зберегти сімейний бюджет. Ми розповімо, скільки можна зекономити.
Продукти харчування — знижки у "Сільпо"
Цього тижня акцент зроблено на м’ясні напівфабрикати та молочну продукцію. Найбільш вигідні позиції:
- Нагетси BeFoodie "Преміум" курячі (500 г) — справжній рекордсмен за знижкою у -47%. Зараз їх можна придбати за 249.00 грн замість 469.00 грн.
- Молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) — базова позиція з вигодою -49%. Нова ціна складає всього 34.99 грн (стара ціна — 68.49 грн).
- Котлети курячі "Ходорівський м’ясокомбінат" (480 г) — заморожений напівфабрикат зі знижкою -48%. Ціна знижена з 209.00 грн до 109.00 грн.
- Печиво Biscotti "Феєрія Біскотті" (0,3 кг) — солодке до чаю обійдеться на -44% дешевше. Замість 88.99 грн ви заплатите лише 49.99 грн.
- Сир "Ферма" Моцарелла чеддеризований 45% (180 г) — ідеально для піци або бутербродів зі знижкою -43%. Ціна: 54.99 грн (була 95.99 грн).
- Кава мелена Jacobs Gold (250 г) — натуральна смажена кава зі знижкою -43%. Акційна вартість — 169.90 грн проти звичайної ціни 299.00 грн.
- Ковбаса Salsus "Вісбаден" к/з в/г (300 г) — м’ясний делікатес став доступнішим на -39%. Поточна ціна становить 149.00 грн (стара — 244.00 грн).
Побутова хімія на знижках у "Сільпо"
Для тих, хто звик купувати засоби для дому "із запасом", діють особливо привабливі ціни на великі об'єми:
- Гель для прання Persil Active (1,485 л) — преміальна якість зі знижкою -57%. Величезна економія: ціна впала з 699.00 грн до 299.00 грн.
- Гель для прання Wash&Free універсальний (5000 г) — величезна каністра на 5 кг стала дешевшою на -47%. Тепер вона коштує 194.00 грн (замість 364.00 грн).
- Засіб для прання Perwoll для кольорових речей (3 л) — професійний догляд за тканиною зі знижкою -56%. Акційна ціна — 349.00 грн при звичайній вартості 799.00 грн.
Раніше "Телеграф" писав, які 10 товарів можна купити з великою знижкою прямо зараз.