Бутерброди будуть у всіх: в "АТБ" знизили ціну на червону ікру, але є нюанс

Вас здивує вартість цього продукту

Українські супермаркети продовжують дивувати акційними пропозиціями. Цього разу хвиля знижок накрила мережу "АТБ", де один з найпопулярніших товарів для святкового столу — імітовану ікру тепер можна придбати дуже дешево.

"Телеграф" дослідив магазин "АТБ". Ми розповімо, на якому товарі можна дуже зекономити.

Йдеться про імітовану ікру горбуші від бренду CAPS FOOD у зручному форматі дой-пак (250 г). Якщо раніше за таку упаковку доводилося віддавати майже 94 гривні, то зараз ціна впала практично вдвічі.

Скільки коштує делікатес

Наразі в магазинах мережі діє знижка -46%. Нова ціна складає всього 50,90 грн. Цей продукт максимально вигідним придбанням для тих, хто хоче потішити себе смаком морепродуктів без зайвих витрат.

До якого числа діє акція

Покупцям варто поквапитися, адже термін дії такої низької ціни обмежений. Згідно з даними на ціннику, акція триватиме до 3 березня.

Така вартість є однією з найнижчих на ринку за подібний об’єм продукту, тому не виключено, що товар швидко розберуть з полиць. Якщо ви планували закупитися до весняних свят — саме час завітати до найближчого маркета.

Раніше "Телеграф" писав, скільки щомісяця ми витрачаємо на пакети в магазинах.