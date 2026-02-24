Мінус 30 гривень на плитці: в якому супермаркеті найдешевший шоколад

На зекономлені гроші можна купити додаткові товари

Любителям солодощів можна добре зекономити на шоколаді. Їх можна придбати у трьох смаках за хорошою ціною.

Йдеться про популярний пористий шоколад Roshen: екстрачорний, молочний та білий карамельний. "Телеграф" порівняв ціни на шоколад у популярних торгових мережах України та з'ясував, де покупка буде найбільш вигідною для гаманця.

Найбільш привабливу пропозицію зараз пропонує мережа "АТБ". Завдяки суттєвій знижці у 41%, яка діє до 24 лютого, плитку будь-якого з трьох смаків там можна придбати всього за 37,50 грн. Це рекордно низька ціна на ринку, яка дозволяє суттєво заощадити, особливо якщо ви плануєте брати кілька штук одразу.

В інших мережах ситуація суттєво відрізняється. Наприклад, у магазинах "Фора" ціни значно вищі: молочний та білий карамельний шоколад коштують 65,70 грн, а за екстрачорний доведеться заплатити 66,90 грн. Фактично, за ціною однієї плитки у "Форі", в "АТБ" можна купити майже дві.

Ще дорожче ці ласощі обійдуться покупцям мережі "Novus". Тут вартість молочного та чорного пористого шоколаду зафіксована на позначці 66,99 грн. Якщо ж ви захочете спробувати білий карамельний смак, то доведеться викласти ще більше — 68,99 грн. Це найвищий цінник серед перевірених магазинів, що робить покупку в "АТБ" вигіднішою майже вдвічі.

Не відстає у ціні й мережа "Varus", де за кожну таку плитку (чорний, молочний чи білий карамельний) доведеться заплатити 63,80 грн. Хоча це дещо менше, ніж у попередніх двох мережах, різниця з акційною ціною все одно залишається величезною.

