Знижки більше ніж 30%: у "АТБ" обвалили ціни на вино

У супермаркетах "АТБ" продовжуються акції, під час яких багато товарів продаються зі знижками. Економія буває досить суттєвою.

"Телеграф" зробив добірку акційних пропозицій грузинських вин. Цей товар є актуальним напередодні 8 березня.

Йдеться про алкогольний напій у скляній тарі місткістю 0,75 л.

Грузинські вина, які можна купити зі знижкою в АТБ:

Кіндзмараулі столове червоне напівсолодке 11-13%, акційна вартість 165,70 грн, знижка 33%

Цинандалі біле столове сухе 13%, акційна вартість 123,20 грн, знижка 32%

Піросмані червоне столове напівсухе 12%, акційна вартість 123,20 грн, знижка 32%

Алазанська долина столове червоне напівсолодке 11%, акційна вартість 123,20 грн, знижка 32%

Алазанська долина столове біле напівсолодке 10,5-12%, акційна вартість 123,20 грн, знижка 32%

Сапераві червоне столове сухе 13%, акційна вартість 123,20 грн, знижка 32%.

Варто зазначити, що за наявності картки "АТБ", покупки обійдуться ще дешевше.

