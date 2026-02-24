Масштабні знижки у "АТБ": на які 10 товарів зрізали до половини ціни

Більшість знижок – це продумана стратегія магазинів

У супермаркетах "АТБ" триває щотижнева акція, під час якої багато товарів продаються зі знижками. Часом вони сягають 50%.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року (включно). Список:

Напій "Живчик" 2л — 35 гривень замість 55 (знижка 35%)

Чіпси 120г Lay’s — 41 гривня замість 70 (знижка 40%)

Крем-сир 170 г Ферма Вершковий 50% — 50 гривень замість 76 (знижка 34%)

Морозиво 70 г Рудь "Donut" — 19 гривень замість 36 (знижка 46%)

Шампунь 0,5л Head&Shoulders 2в1 — 190 гривень замість 283 (знижка 32%)

Кава 230 г Jacobs Monarch — 174 гривень замість 297 (знижка 41%)

М’ясо гомілки куряче Наша Ряба упаковка — 148 гривень замість 186 (знижка 20%)

Ковбаса М’ясна лавка/Своя лінія Салямі Фірмова — 292 гривні замість 489 (знижка 40%)

Морський коктейль 400 г Своя Лінія глазурований — 123 гривні замість 167 (знижки 26%)

Шоколад 80г Рошен — 37 замість 63 (знижка 41%)

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "АТБ" пропонує найнижчу ціну на соняшникову олію.