Масштабні знижки у "АТБ": на які 10 товарів зрізали до половини ціни
У супермаркетах "АТБ" триває щотижнева акція, під час якої багато товарів продаються зі знижками. Часом вони сягають 50%.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року (включно). Список:
- Напій "Живчик" 2л — 35 гривень замість 55 (знижка 35%)
- Чіпси 120г Lay’s — 41 гривня замість 70 (знижка 40%)
- Крем-сир 170 г Ферма Вершковий 50% — 50 гривень замість 76 (знижка 34%)
- Морозиво 70 г Рудь "Donut" — 19 гривень замість 36 (знижка 46%)
- Шампунь 0,5л Head&Shoulders 2в1 — 190 гривень замість 283 (знижка 32%)
- Кава 230 г Jacobs Monarch — 174 гривень замість 297 (знижка 41%)
- М’ясо гомілки куряче Наша Ряба упаковка — 148 гривень замість 186 (знижка 20%)
- Ковбаса М’ясна лавка/Своя лінія Салямі Фірмова — 292 гривні замість 489 (знижка 40%)
- Морський коктейль 400 г Своя Лінія глазурований — 123 гривні замість 167 (знижки 26%)
- Шоколад 80г Рошен — 37 замість 63 (знижка 41%)
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
