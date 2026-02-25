Рус

За рік можна зберегти кругленьку суму: скільки щомісяця ми витрачаємо на пакети в магазинах

Марина Бондаренко
Економія на пакетах. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця маленька покупка здатна тихо "висмоктувати" бюджет

Багато українців щотижня купують продукти у супермаркетах, використовуючи одноразові пакети, навіть не замислюючись, скільки це коштує. Якщо ходити за покупками тричі на тиждень і брати з собою власну сумку, ви зможете заощадити понад 1300 гривень на рік.

"Телеграф" дізнався, скільки коштують пакети в різних магазинах та порахував, скільки вдасться зекономити.

У мережі "АТБ" великі пакети коштують від 4,60 до 6 грн, а одноразові — від 0,90 до 3,60 грн. Відмова від них дозволяє економити від 0,39 до 2,58 грн щодня.

Скільки вдасться зекономити на магазинному пакеті, якщо брати свій
Одноразові пакети збирають зайві витрати щотижня. Фото: АТБ

У "Сільпо" великі пакети коштують 8,49-9,49 грн, одноразові — 3,79 грн, що дає щоденну економію від 1,63 до 4,08 грн.

Скільки вдасться зекономити на магазинному пакеті, якщо брати свій
Ціни на пакети в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

В "Аврорі" ціни коливаються так: великі пакети — 2-6 грн, одноразові — 3 грн. Тут щодня можна заощаджувати від 0,86 до 2,58 грн.

Скільки вдасться зекономити на магазинному пакеті, якщо брати свій
Деякі позиції можуть коштувати 6 гривень. Фото: Аврора

Порахуємо місячну економію. Для розрахунку візьмемо умовно 4 тижні, тобто 28 днів. Якщо ходити за покупками тричі на тиждень, це складає 12 походів на місяць (3 × 4 = 12).

Скільки вдасться зекономити на магазинному пакеті, якщо брати свій
Розрахунок економії на пакетах. Фото: Сhatgpt

За рік економія складе від 129,6 до 1366 гривень.

