За рік можна зберегти кругленьку суму: скільки щомісяця ми витрачаємо на пакети в магазинах

Ця маленька покупка здатна тихо "висмоктувати" бюджет

Багато українців щотижня купують продукти у супермаркетах, використовуючи одноразові пакети, навіть не замислюючись, скільки це коштує. Якщо ходити за покупками тричі на тиждень і брати з собою власну сумку, ви зможете заощадити понад 1300 гривень на рік.

"Телеграф" дізнався, скільки коштують пакети в різних магазинах та порахував, скільки вдасться зекономити.

У мережі "АТБ" великі пакети коштують від 4,60 до 6 грн, а одноразові — від 0,90 до 3,60 грн. Відмова від них дозволяє економити від 0,39 до 2,58 грн щодня.

Одноразові пакети збирають зайві витрати щотижня. Фото: АТБ

У "Сільпо" великі пакети коштують 8,49-9,49 грн, одноразові — 3,79 грн, що дає щоденну економію від 1,63 до 4,08 грн.

Ціни на пакети в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

В "Аврорі" ціни коливаються так: великі пакети — 2-6 грн, одноразові — 3 грн. Тут щодня можна заощаджувати від 0,86 до 2,58 грн.

Деякі позиції можуть коштувати 6 гривень. Фото: Аврора

Порахуємо місячну економію. Для розрахунку візьмемо умовно 4 тижні, тобто 28 днів. Якщо ходити за покупками тричі на тиждень, це складає 12 походів на місяць (3 × 4 = 12).

Розрахунок економії на пакетах. Фото: Сhatgpt

За рік економія складе від 129,6 до 1366 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які консерви не можна купувати навіть зі знижкою.