Ціни рухнули майже вдвічі: де зараз дуже вигідно можна купити твердий сир

В мережі супермаркетів NOVUS діє акція на популярний сорт сиру. Завдяки цій пропозиції можна зекономити майже половину від звичайної вартості товару.

"Телеграф" дізнався, який саме молочний продукт підпадає під знижку. У списку лише одна позиція.

Що потрібно знати:

В NOVUS діє акція на популярний сир

Пропозиція дозволить зеканомити значну суму

Вартісь продукту знижена на 42%

Німецький сир Гауда Zijerveld жирністю 48% зараз можна придбати за 279 гривень замість 479 гривень за 1 кілограм. Таким чином знижка складає 42%. Акційна ціна діє при доставці до 4 березня 2026 року.

Вигідна пропозиція на сир Гауда в NOVUS

Як правильно зберігати сир

Важливе правило, яке допоможе вам зберігати сир — ей продукт повинен "дихати". А тому в жодному разі не загортайте його у харчову плівку, фольгу чи пластик. Так ви зможете зберігати твердий сир свіжим набагато довше. Водночас, через пластик цей продукт отримує неприємний "хімічний" смак.

Уникайте різких перепадів вологості і температури. Тому завжди правильно обгортайте сир та зберігайте в спеціальних ящичках для сиру або контейнерах на нижній поличці холодильника або в дверцятах.

Скільки часу можна зберігати сир в холодильнику

Напівтверді сири на кшталт гауди можуть зберігатись в холодильнику доволі довго. За умови правильного пакування — до двох тижнів.

В NOVUS широкий асортимент сирів

Чи можна зберігати сир в морозилці

Тверді та напівтверді сири, такі як Чеддер, Пармезан, Гауда можна заморожувати на 2-3 місяці. Найкращий варіант — у натертому вигляді або порційними шматками в герметичній упаковці. Після розморожування такий сир ідеально підходить для гарячих страв (піци, соусів), але не для нарізки.

Як правильно заморожувати сир:

Натертий сир: Найкращий варіант для зберігання. Натріть сир, покладіть у зіп-пакет, видаліть повітря і заморозьте. Так його зручно брати порціями для страв.

Блоками: Щільно загорніть сир у пергамент, фольгу або вакуумний пакет, щоб уникнути "опіків" від морозу.

Нарізаний: Кожну скибку можна перекласти пергаментом, щоб вони не злиплися.

Як правильно розморозити сир

Розморожуйте сир повільно — в холодильнику протягом ночі, а не при кімнатній температурі. Важливо пам'ятати, що повторно заморожувати сир категорично не рекомендується.

