Отримала нагороду від Зеленського: що відомо про дочку ексміністра оборони Гриценка і як вона виглядає

Старша спадкоємиця ексміністра одружена з його колишнім помічником

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко має чотирьох дітей. Його старша донька Світлана Гриценко є публічною фігурою та займається реалізацією соціально-гуманітарних проєктів.

Що відомо:

Світлана Гриценко керує проєктами Recovery та "Повернення", а також є членом Фонду Віктора Пінчука

Донька ексміністра Гриценка отримала орден від президента України Володимира Зеленського

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Світлана Гриценко і що відомо про її роботу та особисте життя. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає старша дочка Анатолія Гриценка і чим займається

Старша спадкоємиця колишнього міністра Світлана Гриценко народилася 18 листопада 1982 року. Школу закінчила із золотою медаллю, здобула ступінь бакалавра за спеціальністю "міжнародна економіка" в Київському національному економічному університеті, а потім — ступінь магістра за напрямом "міжнародний бізнес" в Університеті Стерлінга (Шотландія).

Донька Гриценка працювала у штабі Віктора Ющенка

Професійну діяльність розпочинала як експерт Українського центру економічних та політичних досліджень, працювала у передвиборчому штабі Віктора Ющенка, пізніше була прессекретарем хокейного клубу "Беркут" та керівником проєктів київського офісу The PBN Company.

Світлана Гриценко керує проектами Recovery та "Повернення".

Світлана є публічною фігурою, зараз вона членкиня правління Фонду Віктора Пінчука та керує соціальними проєктами Recovery та "Повернення". Ці ініціативи спрямовані на створення та розвиток національної мережі реабілітаційних центрів для поранених українських військових, їхнє повернення до повноцінного життя.

Світлана Гриценко із дочкою

Крім того, дочка ексміністра бере участь у спільній програмі з Міністерством оборони України, яка передбачає розширення масштабів реабілітаційної допомоги.

За розвиток соціально-гуманітарних ініціатив Світлана Гриценко отримала державну нагороду — орден "За заслуги" III ступеня. Відповідний указ опубліковано на сайті президента Володимира Зеленського.

Донька ексміністра Гриценка отримала орден від Зеленського

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що пишається успіхами своєї дочки:

Пишаємося тобою, Доню! Завдяки зусиллям твоїм і твоєї команди вже понад 50,000 наших воїнів, покалічених на фронті, змогли отримати гідну допомогу і відновлення, фізичне і ментальне, це надзвичайно необхідна, важлива і моральна справа Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко із донькою Світланою

Щодо особистого життя, то відомо, що Світлана з 2013 року одружена з Юрієм Шаповалом, з яким виховує доньку Марію. У соціальній мережі Instagram дочка колишнього міністра ділиться особистими кадрами та розповідає про свою роботу, але чоловіка намагається не "світити".

Світлана Гриценко разом із чоловіком та дочкою

