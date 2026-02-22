У "Сільпо" знижки понад 50%: які товари та продукти можна купити дешевше

Акція діятиме ще кілька днів

В українських супермаркетах "Сільпо" продають за великими знижками низку популярних позицій. У рамках програми "Цінотижики", яка проводиться щотижня, українці можуть придбати деякі продукти та товари за зниженою ціною.

Що потрібно знати:

Термін дії поточної акції — з 19 по 25 лютого 2026 року

Розмір знижок сягає від 24% до 53% на окремі позиції

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які у "Сільпо" продають за знижкою. До списку увійшли солодощі, сік, молочна продукція, сосиски, чай та багато іншого. Акція діятиме до 25 лютого.

Корм для котів 85 г Felix Fantastic із фореллю в желе – 14,99 грн замість 19,69 грн (Знижка 24%)

Сьомга 150 г Veladis філе шматок на шкірі слабосолона в/в – 159,00 грн замість 299,00 грн (Знижка 47%)

Батончик 100 г Zentis марципановий у чорному шоколаді – 54,99 грн замість 99,00 грн (Знижка 44%)

Сосиски 285 г "М’ясна Гільдія" "Троє поросят" в/с – 64,99 грн замість 128,00 грн (Знижка 49%)

Сметана 300 г "Селянська" 20% — 45,99 грн замість 67,99 грн (Знижка 32%)

Чай 32×2 г Lovare 1001 ніч – 62,99 грн замість 109,00 грн (Знижка 42%)

Нектар 0,95 л Jaffa Тропічні фрукти мультифруктові – 59,99 грн замість 87,40 грн (Знижка 31%)

Печиво 0,3 кг Biscotti "Феєрія" – 49,99 грн замість 88,99 грн (Знижка 44%)

Вершки 500 г "Селянські" ультрапастеризовані 20% — 89,99 грн. замість 122,00 грн. (Знижка 26%)

Паста томатна 70 г "Королівський смак" "Власівська" 25% – 9,99 грн замість 21,29 грн (Знижка 53%)

Знижки в "Сільпо" у лютому 2026 року. Скріншот: silpo.ua

"Цінотижики – це товари зі знижками. Вони з’являються щотижня з четверга по середу у супермаркетах "Сільпо", на сайті silpo.ua та у додатку "Сільпо". Акція діє за наявності товару у супермаркеті. Поточна акція проводиться з 19 до 25 лютого.

Чому продукти продають із знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових поставок. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

