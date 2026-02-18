"АТБ" обвалив ціни на популярний шоколад. Що зараз можна купити майже за пів ціни
-
-
Цей шоколад люблять і діти і дорослі
Популярний шоколад Millennium зараз можна купити з великою знижкою. Мережа супермаркетів "АТБ" зробила вигідну акцію на два види шоколаду "Міленіум".
Зі знижкою у 40% починаючи з 18 лютого можна купити 100-грамову плитку молочного шоколаду Millennium з мигдалем та карамеллю. Зараз він коштує 58,90 грн замість 98,40 грн, повідомляється на сайті "АТБ".
Також по акції продають білий шоколад Millennium вагою 100 грамів з мигдалем та кокосом. Ціну знизили з 98,40 грн до 58,90 грн. Знижка також 40%.
Акція на обидва види популярного шоколаду Millennium триватиме до 24 лютого. До слова, в "АТБ" з 18 до 24 лютого зробили привабливі знижки й на інші солодощі.
Які ще солодощі можна купити зі знижками в "АТБ" зараз
- Цукерки від "Roshen" "Ромашка" та "Galaretka" вагові — 19,45 грн за 100 г (знижка -27%)
- Цукерки від "Світоч" "Зоряне Сяйво" — 30,35 грн (знижка -35%)
- Цукерки "Lion" "Nestle" — 33,49 грн (знижка -35%)
- Вафлі "Roshetto" (Dark/Milk/Peanut, 34 г), "Roshen": — 9,30 грн (знижка -32%)
- Шоколад Roshen Aerated (екстрачорний / молочний / білий карамельний, пористий, 80 г) — 37,50 грн (знижка -41%)
