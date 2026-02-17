У "Сільпо" впали ціни на яйця: скільки можна зекономити (фото)
Акції на яйця перед Масляною — які можна купити дешевше
До Масляної або ж Колодія в супермаркеті "Сільпо" знизили ціну на яйця від кількох виробників. Знижки сягнули у середньому 10–20%, проте не на всі види.
За акційною ціною продають яйця першої та другої категорій, а також змішаного розміру. На знижки звернула увагу користувачка Тредсу revizor_supermarketiv. Авторка зазначила, що зараз саме час "закуповуватися необхідними продуктам для приготування традиційних смаколиків. На наступному тижні найпопулярнішими товарами будуть: яйця, борошно, молочні продукти".
Найменша знижка у відсотковому відношенні, але найбільша у гривневому — на яйця розміру М (С1) від ТМ "Ясенсвіт". За десяток яєць замість 127 грн просять 109. Знижка на 18 грн.
На понад 15% впала ціна на дюжину яєць змішаного розміру від тої ж торгівельної марки. З 99 грн ціна знизилась до 84 грн.
Найбільша знижка — на яйця під брендом "Супер Ко-Ко". Яйця розміру М (С1) коштують 64,99 грн проти попередньої ціни у 79,49 грн. Економія — 14,5 грн.
