У "Сільпо" впали ціни на яйця: скільки можна зекономити (фото)

Акції на яйця перед Масляною — які можна купити дешевше

До Масляної або ж Колодія в супермаркеті "Сільпо" знизили ціну на яйця від кількох виробників. Знижки сягнули у середньому 10–20%, проте не на всі види.

За акційною ціною продають яйця першої та другої категорій, а також змішаного розміру. На знижки звернула увагу користувачка Тредсу revizor_supermarketiv. Авторка зазначила, що зараз саме час "закуповуватися необхідними продуктам для приготування традиційних смаколиків. На наступному тижні найпопулярнішими товарами будуть: яйця, борошно, молочні продукти".

Найменша знижка у відсотковому відношенні, але найбільша у гривневому — на яйця розміру М (С1) від ТМ "Ясенсвіт". За десяток яєць замість 127 грн просять 109. Знижка на 18 грн.

Знижка на яйця ТМ "Ясенсвіт" в "Сільпо"/ Джерело: revizor_supermarketiv

На понад 15% впала ціна на дюжину яєць змішаного розміру від тої ж торгівельної марки. З 99 грн ціна знизилась до 84 грн.

Знижка на дюжину яєць ТМ "Ясенсвіт" в "Сільпо"/ Джерело: revizor_supermarketiv

Найбільша знижка — на яйця під брендом "Супер Ко-Ко". Яйця розміру М (С1) коштують 64,99 грн проти попередньої ціни у 79,49 грн. Економія — 14,5 грн.

Знижка на яйця ТМ "Супер Ко-Ко" в "Сільпо"/ Джерело: revizor_supermarketiv

