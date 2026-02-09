Масовий обвал цін у "Сільпо": 10 популярних продуктів, які зараз можна купити з великою знижкою

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції

У супермаркеті "Сільпо" продовжують діяти знижки на продукти, завдяки яким можна заощаджувати суттєві суми. Деякі товари взагалі можна купити всього за пів ціни.

"Телеграф" розповідає про 10 популярних продуктів, які можна прямо зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 11 лютого.

Сир Polmlek Едам (100г) — 29 гривень замість 59 (знижка 50%)

Ковбаса варена "Алан" "Докторська" (100г) — 25 гривень замість 48 (знижка 47%)

Наповнювач для туалетів котячий (3,8л) — 119 гривень замість 259 (знижка 54%)

Печиво "Chico Miko" з шоколадною начинкою (30г) — 9 гривень замість 20 (знижка 51%)

Таблетки для посудомийних машин "Somat" (50шт) — 349 гривень замість 699 (знижка 50%)

Нарізка форелі слабосоленої "Премія" (100г) — 129 гривень замість 219 (знижка 41%)

Крабові палички "Vici" (250г) — 139 гривень замість 234 (знижка 41%)

Шоколад молочний "Milka" — 79 гривень замість 149 (знижка 46%)

Сир вершковий "Piatnica Twoj Smak" — 59 гривень замість 82 (знижка 27%)

Соус спагеті "Чумак" — 39 гривень замість 70 (43% знижка)

Чому на продукти встановлюють знижки?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

