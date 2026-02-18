Відповідь знають одиниці: що приховують наклейки на фруктах і чи правда, що вони їстівні

Наклейки несуть важливе послання щодо продукту

Ви, напевно, помічали маленькі наклейки на фруктах у супермаркетах, але чи замислювалися ви про їхнє справжнє призначення? Більшість упевнена, що там вказано лише сорт чи країна-виробник, проте ці наліпки — справжній паспорт продукту.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яка важлива інформація прихована на наклейках. Також ми дізналися, чи правда вони їстівні.

Навіщо на фрукти клеять наклейки й що означає кожен код

Наприкінці 80-х — на початку 90-х років Міжнародна федерація стандартів (IFPS) запропонувала використовувати наклейки на фруктах для зручності їх продажу та експорту, щоб покупці та продавці могли легко впізнавати вид та спосіб вирощування продукту.

Навіщо на фруктах наклейки

Кожна наклейка на фрукті містить код PLU — це цифри, які розповідають про спосіб вирощування та обробки продукту. Чотиризначні коди, що починаються з 3 або 4, вказують на звичайні фрукти, вирощені за допомогою хімічних добрив та пестицидів. Таких продуктів краще уникати.

Що означає код на наклейці на фруктах

П’ятизначні коди з 9 означають органічні продукти без "хімії". Рідкісні коди з 8 позначають генетично модифіковані фрукти (ГМО), тобто вони зазнали змін на рівні ДНК. Якщо код на наклейці починається з цифри 3, це може означати обробку іонізуючим випромінюванням для продовження терміну зберігання продукту. Такий метод безпечний, але може трохи змінювати смак і вітаміни.

Чи можна їсти наклейки на фруктах

Але чи їстівні ці наклейки? Мало хто знає, але це правда. Їх виготовляють із безпечних харчових клеїв та чорнила, тому випадкове проковтування не завдасть шкоди, хоча вони не призначені для вживання в їжу.

