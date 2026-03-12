"Мистецтво бути собою": Даша Астаф’єва зачарувала весняними фото

Співачка поділилася добіркою знімків зі свого життя

Даша Астаф’єва – відома українська співачка, модель та громадська діячка. Вона під час війни залишилася в Україні і перші місяці вторгнення брала активну участь у волонтерській кухні, яка годувала військових. Співачка активно веде свої соцмережі та часто ділиться кадрами зі свого життя із шанувальниками.

Так, цього разу Даша опублікувала у Threads добірку рандомних кадрів, на яких постала у різних образах, а також показала своїх домашніх улюбленців.

На одному з фото Астаф’єва у симпатичному светрі зняла себе у дзеркало на телефон. На ще одному кадрі вона позує на прогулянці з букетами квітів, а на іншому — із рідними та близькими їй людьми.

Даша Астаф’єва. Фото: https://www.threads.com/@da_astafieva

Проте найбільше привернули увагу фотографії із собаками Даші. Схоже, артистка часто фотографує кумедні моменти зі своїми песиками.

Березень зароджує надії професійно. Ось вам рандоми. Так багато сюрпризів. Я ледве мовчу. Чекаємо разом. Кажіть, яка улюблена підписала фото Астаф’єва

Домашні улюбленці Астаф’євої. Фото: https://www.threads.com/@da_astafieva

Користувачі відразу почали коментувати нові знімки артистки:

То фото, де собачка біла зацьомана. А так всі фото теплі та чудові.

Ці друзі точно сядуть в одному полі.

Брати по засаді.

Ви чудова!

Яка ж ви крута! Мистецтво бути собою.

А де рибка?

Витвір мистецтва.

Даша, ну ви просто джусі.

Ось приклад для інших блогерів

Я за Патріка! Пташку шкода!

Коментарі під постом Даші Астаф’євої

Раніше "Телеграф" розповідав, що Філонова зустрілася зі скандальною Алхім після обіцянки "набити морду". Вони ворогували близько десяти років.