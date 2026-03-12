"Мистецтво бути собою": Даша Астаф’єва зачарувала весняними фото
Співачка поділилася добіркою знімків зі свого життя
Даша Астаф’єва – відома українська співачка, модель та громадська діячка. Вона під час війни залишилася в Україні і перші місяці вторгнення брала активну участь у волонтерській кухні, яка годувала військових. Співачка активно веде свої соцмережі та часто ділиться кадрами зі свого життя із шанувальниками.
Так, цього разу Даша опублікувала у Threads добірку рандомних кадрів, на яких постала у різних образах, а також показала своїх домашніх улюбленців.
На одному з фото Астаф’єва у симпатичному светрі зняла себе у дзеркало на телефон. На ще одному кадрі вона позує на прогулянці з букетами квітів, а на іншому — із рідними та близькими їй людьми.
Проте найбільше привернули увагу фотографії із собаками Даші. Схоже, артистка часто фотографує кумедні моменти зі своїми песиками.
Березень зароджує надії професійно. Ось вам рандоми. Так багато сюрпризів. Я ледве мовчу. Чекаємо разом. Кажіть, яка улюблена
Користувачі відразу почали коментувати нові знімки артистки:
- То фото, де собачка біла зацьомана. А так всі фото теплі та чудові.
- Ці друзі точно сядуть в одному полі.
- Брати по засаді.
- Ви чудова!
- Яка ж ви крута! Мистецтво бути собою.
- А де рибка?
- Витвір мистецтва.
- Даша, ну ви просто джусі.
- Ось приклад для інших блогерів
- Я за Патріка! Пташку шкода!
