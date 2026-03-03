"Динамо" — "Інгулець": онлайн-трансляція чвертьфіналу Кубка України (відео)

Чемпіон України спробує пройти команду з Першої ліги

У вівторок, 3 березня, київське "Динамо" зіграє чвертьфінальний поєдинок Кубка України сезону 2025/26. Суперником Біло-Синіх стане першоліговий "Інгулець".

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Інгулець" у Києві

Переможець пройде у півфінал Кубка України

Раніше Біло-Сині вибили з турніру "Шахтар"

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Інгулець" від YouTube-каналу "УПЛ ТБ". Початок гри, яка відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Інгулець" у 1/32 фіналу Кубка України обіграв "Карбон" (1:2), а потім пройшов "Поділля" (4:1) та "Вікторію" (1:0). Кияни, своєю чергою, стартували у Кубку України у 1/16 фіналу. Біло-сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1). Потім "динамівці" вибили з турніру донецький "Шахтар" (2:1).

В інших чвертьфіналах КУ-2026 зіграють "Металіст 1925" — "Локомотив" (Київ), "Чернігів" — "Фелікс" (Маріуполь) та ЛНЗ — "Буковина". Протистояння складається з одного поєдинку. За нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.