До майже 60% економії: 12 товарів у "Fozzy" зі зниженими цінами

Продукти та товари стали більш доступними

У мережі "Fozzy" стартували приємні знижки на низку популярних товарів — окремі позиції можна придбати зі знижкою до майже 60%.

Акція охоплює як продукти щоденного вжитку, так і солодощі та побутові товари. "Телеграф" зібрав 12 пропозицій, на які варто звернути увагу вже зараз.

Товари зі знижками:

Ковбаса "М’ясна Гільдія" "Салямі Королівська" 450 г — 99,99 грн (-47%) М’ясо стегна куряче охолоджене (кг) — 169,00 грн (-23%) Корм для котів Felix Fantastic з куркою 85 г — 14,89 грн (-24%) Омивач скла "George" Лимон -22°C 4 л — 149,00 грн (-31%) Рушники паперові "Сніжна Панда" Optima XL — 129,00 грн (-35%) Вареники "Рудь" 100% з картоплею та вершками 600 г — 44,99 грн (-58%) Сир Holland Маасдам 45% (кг) — 389,00 грн (-44%) Булка "Fоzzy" "Французька" подова 400 г — 27,99 грн (-30%) Молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% 900 г — 34,99 грн (-44%) Вермішель Extra швидкого приготування зі смаком курки 60 г — 7,99 грн (-33%) Батончик KitKat "Фінгерс" вафельний 41,5 г — 25,99 грн (-38%) Polus вафельний глазурований 50 г — 14,99 грн (-32%)

Найбільшою знижкою наразі відзначилися вареники "Рудь" — мінус 58%. Акційні пропозиції діють обмежений час, тож покупцям варто поквапитися, аби скористатися вигідними цінами.

Знижки на продукти та товари у "Fozzy". Фото: скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 10 товарів можна придбати в "АТБ" за хорошою знижкою.