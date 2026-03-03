Гороскоп на 4 березня: Раків очікує потік можливостей, а Козерогів — важкий вибір

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 4 березня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 4 березня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знака часто віддають дуже багато іншим, забуваючи про себе. Але завтра важливо пам’ятати, що любов до себе і своєї справи має бути вищими понад усе. Якщо ви горите своєю роботою, не слухайте тих, хто говорить про низькі шанси.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього знака іноді лякає майбутнє, але треба ловити всі шанси змінювати своє життя. Сміливіше виходьте за рамки, особливо в роботі. Цей день підходить для розмови з начальством: пропонуйте ідеї, говоріть про розвиток та підвищення.

Близнюки (21 травня -21 червня)

Старання Близнюків будуть гідно оцінені, і зараз можна трохи видихнути. Зустріч із коханою людиною чи друзями принесе позитивні емоції. Просто залишайтеся собою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Тяжкий період у Раків поступово залишається позаду. Представники цього знаку нарешті зможуть вдихнути вільніше та відчути смак життя. У ваш бік йде потік можливостей, але важливо не прогаяти його.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Плани Львів завтра будуть пов’язані з фінансовими рішеннями. Можливості є, удача поряд, але важливо не піддатися жадібності. Представники цього знака можуть примножити дохід, так і швидко його втратити. Дійте розумно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам у цей день варто зменшити темп. Якщо є можливість, попрацюйте з дому або йдіть раніше з роботи. У звичній атмосфері вам полегшає. Вечір із сім’єю, простий фільм чи настільна гра допоможуть відновити сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представники цього знаку завтра будуть особливо чутливі до сварок. Але іноді заради гармонії треба поступитися. Подумайте, що важливіше: довести правоту чи зберегти стосунки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам у середу не потрібно поспішати закривати всі робочі завдання одразу. Представники цього знака виграють, якщо дозволять собі рухатися у своєму темпі. Можливі приємні новини.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям потрібно приділити час близьким, зробіть їм подарунок та приємні емоції повернуться до вас з двійною віддачею. Успіх поруч, але без дій він не працює. Грошовий потік відкриється тоді, коли ви зрозумієте свої бажання.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У Козерогів можуть початися труднощі у стосунках, їх чекає важкий вибір. Але іноді розставання є правильним рішенням, яке звільнить від вантажу. Невеликі радості, спорт чи догляд за собою допоможуть випустити накопичені емоції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей знак йде до успіху через серце, а чи не через холодний розрахунок. Водоліям потрібно прислухатися до внутрішнього голосу. Якщо щось йде не за планом, можливо, варто змінити шлях, а не мету.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Представники цього знаку часто мовчать про головне, але завтра варто говорити чесно. Правда, може бути різкою, але вона очистить простір навколо вас. Залишайте поряд лише щирих людей.