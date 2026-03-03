Спілкується з Тимошенко і хоче стати мером Києва? Що відомо про головну відьму України Марію Тиху
Марію вже давно звали у політику
Головна відьма України Марія Тиха, яка підтримала Юлію Тимошенко під час судового засідання, бачить свою подальшу кар’єру у політиці. Жінка заявила, що хотіла б зайняти крісло мера Києва.
Що відомо:
- Зірка шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха має намір пов’язати своє життя з політикою
- Головна відьма України розповіла про свої стосунки з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Марію Тиху та її діяльність. Ми дізналися деякі факти з її життя.
Марія Тиха — що відомо про головну відьму України
Марія Тиха народилася 1996 року і мешкає у Києві. Вона називає себе спадковою відьмою, тарологинею та некроманткою, а широку популярність здобула після участі у 21-му сезоні шоу "Битва екстрасенсів". Згодом за нею закріпилося звання "наймедійнішої відьми України".
Зараз Тиха активно веде YouTube-канал, де публікує прогнози, роздуми про енергетику людей та події в країні, у тому числі робить передбачення про війну між Україною та Росією, які, за її словами, здійснюються з точністю 99%. Вона заробляє на обрядах, ритуалах та особистих консультаціях.
В інтерв’ю програмі "Слава+" Марія розповіла, що термінова її консультація коштує 50 тисяч гривень, а прийом за попереднім записом — 20 тисяч. І вона продовжуватиме займатися цією діяльністю і зберігатиме за собою статут "наймедійнішої відьми".
Але при цьому Тиха своє майбутнє бачить у політиці. За її словами, її неодноразово звали в політику, але поки що час ще не настав. При цьому своїх амбіцій "відьма" не приховує і заявила, що хотіла б зайняти крісло мера Києва:
Щодо свого подальшого життя, то я думаю, що буду в політиці. Ну, я це знаю. Я поки не знаю, мером я буду чи ні, чи міністром просто, депутатом… Але чесно хочу мером бути Києва, хочу порядок навести, але легше було б міністром бути
Також вона прокоментувала фото з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, зроблене під час судового її засідання. На запитання про особисте спілкування Марія відповіла, що не може говорити про це:
Скажімо "так", але не можу відкрито говорити, але є дещо. Юлія Володимирівна поважає мене як особистість. Любить прогнози мої дивитися. Я вважаю, що все, що сталося, некоректно по відношенню до неї. Вона — єдиний політик, який 30 років у політиці. Дійсно політик
"Телеграф" писав раніше, що ексучасниця "Битви екстрасенсів" Марія Тиха зізналася, до неї звертаються чиновники, яких "притисло" СБУ. За свої послуги "відьма" з депутатів бере ціну вдесятеро більшу.