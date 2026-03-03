Спілкується з Тимошенко і хоче стати мером Києва? Що відомо про головну відьму України Марію Тиху

Марію вже давно звали у політику

Головна відьма України Марія Тиха, яка підтримала Юлію Тимошенко під час судового засідання, бачить свою подальшу кар’єру у політиці. Жінка заявила, що хотіла б зайняти крісло мера Києва.

Що відомо:

Зірка шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха має намір пов’язати своє життя з політикою

Головна відьма України розповіла про свої стосунки з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Марію Тиху та її діяльність. Ми дізналися деякі факти з її життя.

Марія Тиха — що відомо про головну відьму України

Марія Тиха народилася 1996 року і мешкає у Києві. Вона називає себе спадковою відьмою, тарологинею та некроманткою, а широку популярність здобула після участі у 21-му сезоні шоу "Битва екстрасенсів". Згодом за нею закріпилося звання "наймедійнішої відьми України".

Як виглядає Марія Тиха

Зараз Тиха активно веде YouTube-канал, де публікує прогнози, роздуми про енергетику людей та події в країні, у тому числі робить передбачення про війну між Україною та Росією, які, за її словами, здійснюються з точністю 99%. Вона заробляє на обрядах, ритуалах та особистих консультаціях.

Марія Тиха заробляє на ритуалах та прогнозах

В інтерв’ю програмі "Слава+" Марія розповіла, що термінова її консультація коштує 50 тисяч гривень, а прийом за попереднім записом — 20 тисяч. І вона продовжуватиме займатися цією діяльністю і зберігатиме за собою статут "наймедійнішої відьми".

Марія Тиха хоче стати мером Києва

Але при цьому Тиха своє майбутнє бачить у політиці. За її словами, її неодноразово звали в політику, але поки що час ще не настав. При цьому своїх амбіцій "відьма" не приховує і заявила, що хотіла б зайняти крісло мера Києва:

Щодо свого подальшого життя, то я думаю, що буду в політиці. Ну, я це знаю. Я поки не знаю, мером я буду чи ні, чи міністром просто, депутатом… Але чесно хочу мером бути Києва, хочу порядок навести, але легше було б міністром бути Марія Тиха

Марія Тиха розповіла про подальші плани

Також вона прокоментувала фото з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, зроблене під час судового її засідання. На запитання про особисте спілкування Марія відповіла, що не може говорити про це:

Скажімо "так", але не можу відкрито говорити, але є дещо. Юлія Володимирівна поважає мене як особистість. Любить прогнози мої дивитися. Я вважаю, що все, що сталося, некоректно по відношенню до неї. Вона — єдиний політик, який 30 років у політиці. Дійсно політик Головна відьма України

Марія Тиха та Юлія Тимошенко

"Телеграф" писав раніше, що ексучасниця "Битви екстрасенсів" Марія Тиха зізналася, до неї звертаються чиновники, яких "притисло" СБУ. За свої послуги "відьма" з депутатів бере ціну вдесятеро більшу.