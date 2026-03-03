Чому ситуація зі світлом покращилась: Шмигаль розповів, чого чекати влітку

Енергетики відновили потужності, проте систему, як і раніше, потрібно балансувати

В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії. На початок березня дефіцит становить 1 ГВт, а це в п’ять-шість разів менше, ніж було взимку. Поліпшення ситуації стало можливим завдяки оперативній роботі енергетиків та цілодобовим ремонтам пошкодженої інфраструктури.

Що потрібно знати:

Скорочення дефіциту дозволяє зменшувати кількість черг відключень

Бізнес активно адаптується до умов енергосистеми, впроваджуючи розподілену генерацію

Найшвидшим і найдоступнішим джерелом нової генерації залишається сонячна енергетика

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні РНБО 3 березня. За його словами, зменшення дефіциту дає можливість скорочувати кількість черг відключення світла для населення.

Це дозволяє дати більш легкі графіки для бізнесу, але у будь-якому разі бізнес сьогодні вимушено швидко адаптується, запроваджує свою розподілену когенерацію. Звичайно, сьогодні в Україні найдешевший спосіб, найшвидший – це сонце, але сонця в Україні багато відзначив Шмигаль.

Також він додав, що з настанням сонячних днів і з настанням літа буде нестача сонячної енергії. Його необхідно компенсувати встановленням відповідних батарей. Майбутня сонячна генерація повинна встановлюватися паралельно із встановленням відповідних акумуляторних батарей, які зможуть накопичувати та трохи вирівнювати цей графік, який у денний час незбалансований.

Сонце покриває потребу лише обідніх годин. Досить висока, скажімо так, генерація в обідні часи. Якщо ми можемо і маємо можливість зберегти цю електрпенергію, яка згенерована сонцем в обідній час, і використовувати її у вечірній пік під час вечірнього споживання, тоді це, власне, балансування енергосистеми. Це одна з наших стратегічних цілей

У похмуру погоду виробництво, навпаки, падає. Тобто сонце — незбалансоване та ненадійне джерело енергії. Відповідно його потрібно балансувати.

Серед ключових факторів, які впливатимуть на проходження весняно-літнього періоду, є продовження російських атак на інфраструктуру, рівень захищеності об’єктів та розподіл генерації для того, щоб забезпечити стабільність системи.

Звичайно, ми готуємось до всіх можливих сценаріїв. підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як держава планує готуватися до наступної зими. Вже розробляється низка заходів та планів на опалювальний сезон.