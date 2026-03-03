Він ледве не на кожному перехресті: важливий знак, значення якого знають не всі

Знак часто супроводжується додатковими табличками

На дорогах можна зустріти знак із знаком оклику. Багато водіїв його не знають і проїжджають повз, не замислюючись, що він попереджає про небезпечну ділянку дороги.

Насправді цей знак сигналізує про такі місця, де умови руху можуть бути нестандартними або небезпечними, і ігнорувати його не варто. На сайті "vodiy.ua" пояснюють, що це знак "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)".

Його встановлюють перед ділянками дороги, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси кривих або вертикальні перепади не відповідають будівельним нормам.

Знак може супроводжуватися спеціальними табличками 7.21.1–7.21.5, які уточнюють вид небезпеки. Це допомагає водіям підготуватися до конкретних умов: різких поворотів, нерівностей, звужень чи інших небезпечних змін на дорозі. Установлюють його поза населеними пунктами на відстані 150-300 м до небезпечної ділянки, у містах — на 50-100 м. При потребі дистанція коригується табличкою "Відстань до об’єкта".

Дорожня ситуація. Фото: vodiy.ua

Попри свою простоту, знак оклику – це сигнал пильності: проїзд без уваги до нього може стати причиною аварії. Навіть досвідчені водії інколи недооцінюють такі попередження, що підвищує ризик на небезпечних ділянках.

