Батько помер 14 років тому, а мама просила піти з боксу: що відомо про батьків Усика

Батьки боксера познайомилися у Криму

Олександр Усик — олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, один із найтитулованіших боксерів в історії України, який є батьком чотирьох дітей. Свої великі перемоги він присвячує батькам. Батько спортсмена помер у 2012 році і цю втрату він називає однією із найболючіших у житті.

Що варто знати

Батьки Олександра Усика родом Чернігівщини та Сумщини, а познайомилися у Криму

Батько спортсмена, ветеран Афганістану, пішов із життя невдовзі після перемоги сина на Олімпіаді-2012, так і не побачивши його золоту медаль

Мама чемпіона, Надія Петрівна, зараз проживає на деокупованій Чернігівщині та вмовляла сина залишити професійний ринг

Батьки Олександра Усика — хто вони

Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. Його батьки походили з північних регіонів України. Мама спортсмена — родом із Чернігівської області, з села Роботин. Вона переїхала до Криму, де працювала у сфері будівництва.

Олександр Усик із мамою. Фото: соцмережі

Батько майбутнього чемпіона був уродженцем Сумщини. У молодості він проходив військову службу в радянській армії, зокрема брав участь у бойових діях в Афганістані. Коли він демобілізувався, переїхав до Криму, де працював охоронцем. Саме там і познайомилися батьки Усика.

Батьки Олександра Усика. Фото: соцмережі

Дитинство Олександра Усика

Дитинство Олександра не можна назвати безтурботним. У молодших класах він серйозно захворів — переніс важку форму пневмонії. Саме після цього лікарі порадили батькам звернути увагу на спорт як спосіб зміцнення здоров’я дитини.

Сім'я Олександра Усика. Фото з відкритих джерел

Першою спортивною любов’ю Усика був футбол. Він займався у футбольній школі, грав за дитячі команди й навіть розглядав можливість професійної кар’єри. Однак через фінансові труднощі сім’я була змушена шукати інший вид спорту, адже футбол вимагав постійних витрат.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Один із найважчих моментів у житті боксера — втрата батька. Він помер у 2012 році, невдовзі після того, як дізнався про олімпійське золото сина в Лондоні. Усик зізнавався, що не встиг показати батькові медаль, але називав цю перемогу спільною.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В інтерв’ю Славі Дьоміну Олександр ділився, що останніми словами батька перед смертю були "Санич, люблю тебе". В той момент він відчув радість, бо ця фраза пролунала вперше у житті боксера.

Мама Олександра Надія Петрівна зараз мешкає на Чернігівщині. Після бою боксера з Тайсоном Ф’юрі 18 травня 2024 року, вона просила сина завершити кар’єру, але той відмовився.

Олександр Усик із мамою. Фото: соцмережі

