Біля енергооб'єктів поставлять ППО? Як держава планує готуватись до наступної зими

Деякі запчастини на ТЕЦ нададуть партнери

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що зима 2026 року була найважчою за чотири роки повномасштабного вторгнення. Держава вже розробляє низку заходів та планів на наступний опалювальний сезон.

Про це Свириденко повідомила під час засідання РНБО, головною темою якого стали "Комплексні плани стійкості українських міст і регіонів", передає кореспондент "Телеграфу".

Головні заяви прем'єр-міністерки

Протягом зими 2025-2026 Росія скерувала на Україну 700 різних типів ракет, понад 19 тисяч дронів. Однак наша система витримала, хоча й зазначала значних уражень. Тому основна задача зараз — це підготуватись до наступного опалювального сезону.

План стійкості (який розглядають на засіданні РНБО — ред.) складається з чотирьох пунктів. Вони охоплюють створення другого та третього рівня захисту для енергооб'єктів. Також побудова додаткової генерації та децентралізоване теплопостачання і водопостачання.

Стратегічна ціль, якої треба досягти, — це 4 ГВт потужностей, які слід побудувати. До початку опалювального сезону на рівні держави буде введено +1,5 ГВт: 400 МВт — це державні підприємства, а 330 МВт будуть введені за результатом проведення попередніх конкурсів на розподілену генерацію. Решта — це бізнес.

Юлія Свириденко

Яка ситуація з Києвом

За словами Свириденко, треба думати й про бар'єри для міст та приватного сектора. Однак на засідання РНБО Київ не подав свій план стійкості. Наразі столиці дали тиждень, аби подати план з усіма потрібними підписами.

"Нам важливо, щоб кожен очільник міста, кожен очільник області, а ми як уряд внесли повну персональну відповідальність за підготовку областей, міст до наступного опального сезону. І за виконання, не виконання чи несвоєчасне виконання несли відповідальність", — каже прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський також відмітив, що Київ вчасно не подав план стійкості.

"На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання", — наголосив президент.

Головні заяви Шмигаля

На засіданні РНБО також виступав міністр енергетики Денис Шмигаль. Він наголосив, що наразі Міненерго зосереджено на відновленні енергетики та захисті транзиту електроенергії, сюди також відносять й газ. Шмигаль заявив:

Газові сховища повинні мати другий рівень захисту — бетонні укриття, бетонування конструкції. Тобто мати повний протишахедний та протиракетний захист.

Ще один важливий напрямок — підготовка резерву обладнання. Україна працює над тим, що мати свій запас резервів, які закуповуватиме у партнерів. Їх зберігатимуть й за межами держави.

Важливий елемент — це розподілена генерація. Це стосується адміністрацій міст, регіонів та держави. Проєкт на цей рік включає 392 МВт — створюватиме Нафтогаз і 92 МВт — створюватиме оператор газотранспортної системи. Також підготовка до наступної зими включає закачку газу в наші сховища — 13 млрд кубів.

Денис Шмигаль. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

ППО та закупівля у партнерів донорів для ТЕС, ТЕЦ

Україна планує посилити ППО на енергооб'єктах, каже Шмигаль. За його словами, йдеться про державні та приватні компанії, які зможуть закуповувати потрібне обладнання — від РЕБ до бойових систем. Але це все відбуватиметься у координації з Міноборони, адже треба, щоб на об'єктах були ті, хто можуть цим обладнанням користуватись.

"Компанія отримує та закуповує таке обладнання, навчає працівників на час воєнного стану, та стає елементом протиповітряної оборони країни. Вона підлягає координації повітряним командуванням. Тобто це не самостійна робота, а робота під повною координацією повітряного командування, відповідно Повітряних сил", — пояснює міністр енергетики.

Працівники ДТЕК. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відновлення енергетики включає й роботу з партнерами. Так, за словами Шмигаля, від Латвії Україна отримає ТЕЦ, які були списані, але їх можна використати. Ці об'єкти поїдуть не тільки в Київ, а й в інші прифронтові міста.

"Дві вугільних ТЕС в Німеччині зараз ми оглядаємо, також дві ТЕЦ в Австрії оглядаємо і ще є порядку п'яти східноєвропейських країн, які готові надати для України так звані декомісовані списані станції, вугільні або газові. Вони можуть бути використані як донори для відновлення", — додає міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський назвав головні цілі наступних атак Росії, цього разу не енергетика.