Перука, синець та проблеми з вимовою. Новий виступ Трампа підігрів чутки про його стан здоров'я

Американці помітили дещо дивне у зовнішності глави країни

Президент США Дональд Трамп 24 лютого звернувся до Конгресу, увагу привернули деякі деталі його зовнішності. Величезний синець на руці глави США знову викликав побоювання щодо стану його здоров'я, але з'явилося й дещо нове.

Що треба знати:

79-річний Трамп має певні типові для його віку проблеми зі здоров'ям

Його не вперше підозрюють у носінні перуки — однак глава США це спростовує

Також час від часу з'являються чутки, що Трамп, нібито переніс інсульт

Як пише IrishStar, на потилиці, ближче до шиї Трампа, помітили щось, схоже на бирку. Це викликало припущення серед американців, що глава Білого дому почав носити перуку.

Це міг бути випадковий шматок тканини або паперу, але він став приводом для нової хвилі розмов, що Трамп носить перуку. "Бирку" помітили, коли президент повернувся ліворуч, щоб прийняти схвальні оплески республіканців.

Дивний об'єкт на потилиці Трампа

Трамп давно заперечує, що носить перуку

Це не вперше, коли Трампа підозрюють, що він користується перукою. Однак він спростовує це — у 2016 році він навіть дозволив телеведучому Джиммі Феллону торкнутися свого волосся, щоб довести, що воно справжнє.

Волосся Трампа в Конгресі виглядало так. Фото: Getty Images

Трамп не міг вимовити прості слова та мав величезний синець на руці

Під час промови Трамп мав труднощі з вимовою простих слів, що викликало нові побоювання за його здоров'я. Крім того, у президента знову помітили величезну гематому, яка практично не сходить з тильного боку руки Трампа. Як відомо, він має хронічну венозну недостатність та приймає великі дози аспірину. Саме це може бути причиною гематом та набряклості кінцівок.

Трамп знову мав синець на руці. Фото: Getty Images

Гематому помітили на правій руці Трампа. Фото: Getty Images

У Трампа був інсульт?

Минулого місяця один з лікарів заявив, що у Трампа, ймовірно стався інсульт. У нього, додав лікар, спостерігалися основні симптоми цього стану.

Молодший син Трампа прийшов у Конгрес підтримати батька та здивував американців

Усі п'ятеро дітей Трампа були присутні на його першому зверненні до Конгресу за другий термін на посаді. Це є рідкісним явищем для його родини.

Всі діти Трампа — Іванка, Дональд-молодший, Ерік, Тіффані та Беррон — сиділи на галереї Палати представників разом із першою леді Меланією Трамп. Також був присутній чоловік Іванки Трамп, Джаред Кушнер, який став центральною фігурою у зовнішній політиці президента.

Родина Трампа на його виступі у Конгресі

Проте найбільше американців здивувала присутність наймолодшого сина Трампа, якого народила йому Меланія. 19-річний студент Нью-Йоркського університету Беррон Трамп зазвичай тримається осторонь політичної кар'єри батька.

Беррон — п'ята та наймолодша дитина Трампа, а також єдина дитина з Меланією Трамп. Під час промови батька він, в класичному чорному костюмі, стояв між матір'ю Меланією та зведеною сестрою Іванкою.

Як розповідав "Телеграф", чутки про інсульт Трампа поширилися також у вересні минулого року. Тоді президент США налякав всіх своїм перекошеним обличчям.