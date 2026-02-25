Згадав Росію всього один раз. Трамп звернувся до Конгресу: що та скільки говорив про Україну

На звернення Трампа декілька конгресменів прийшли в одязі та зі значками протестного характеру

Президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу двічі згадав Україну. Він говорив про вбиту у Штатах минулого літа 23-річну українку Ірину Заруцьку та зусилля США щодо досягнення миру в Україні.

Що Трамп сказав про Ірину Заруцьку

Під час своєї промови глава США сказав, що молода українка "втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати". Потім Трамп звернувся до матері Ірини, заявивши, що "для нас честь, що сьогодні тут з нами жінка, яка пройшла через пекло – Анна Заруцька". Президент США нагадав, що Ірина (яку назвав дуже красивою молодою жінкою) з мамою через війну переїхали з України у Штати.

Минулого літа 23-річна Ірина їхала додому, коли монстр, арештований і звільнений десяток разів без застави, порізав ножем її шию та тіло. Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втікла від війни, щоб бути убитою злочинцем. Пані Заруцька, сьогодні я обіцяю справедливість у справі вашої чудової дочки, Ірини", — сказав Дональд Трамп

Вбивство Ірини Заруцької — що відомо

Після початку великої війни Ірина з мамою переїхали у США та оселилися у місті Шарлот, Північна Кароліна. 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у цьому місті її знайшли мертвою.

На тілі дівчини виявили сліди ножових поранень. Невдовзі поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві Ірини Заруцької — 34-річного Декарлоса Брауна. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Ірина Заруцька та Декарлос Браун

Це не перший арешт Декарлоса Брауна. Починаючи з 2011 року він кілька разів був заарештований за крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Після вбивства Ірини Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна.

Що Трамп сказав про війну в Україні

Глава Білого дому сказав, що США наполегливо працюють над завершенням війни Росії проти України. Трамп знову повторив свою звичайну тезу, що війна ніколи б не розпочалася, якби він був президентом.

І ми дуже наполегливо працюємо, щоб закінчити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де двадцять п'ять тисяч солдатів гинуть щомісяця. Подумайте про це, двадцять п'ять тисяч солдатів гинуть на місяць. Війна, яка б ніколи не сталася, якби я був президентом, ніколи б не сталася, Дональд Трамп

Що сказав Трамп про Росію

Росію в ході звернення до Конгресу Трамп згадав лише раз. Власне, в словах, описаних вище — в контексті завершення війни, яку Росія веде проти України.

Скільки людей щодня РФ втрачає на війні проти України

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 25 лютого в Україні з початку повномасштабної війни було ліквідовано близько 1 262 490 російських окупантів (1 070 лише за минулу добу).

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Росії щомісячно на території України зазнає втрат приблизно 30 тисяч людей. Він наголосив, що йдеться саме про загиблих росіян, а не поранених.

Як розповідав "Телеграф", Трамп нібито визначив чергову дату, до якої має завершитися війна Росії проти України. Він хоче, щоб це сталося до 4 липня 2026 року, це буде 250-та річниця незалежності США.