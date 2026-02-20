НЛО справді існують? Трамп ухвалив сенсаційне рішення та дорікнув Обамі

Час від часу над США бачать незрозумілі об'єкти

Президент США Дональд Трамп вирішив розсекретити урядові документи, що стосуються позаземного життя та НЛО. Водночас він звинуватив колишнього президента Барака Обаму в розголошенні секретної інформації, що стосується прибульців.

Що треба знати:

Нещодавно Обама заявив, що інопланетяни дійсно існують

Трамп сказав, що колишній глава США не мав цього робити

Американський лідер пообіцяв розкрити дані про таємничі факти про НЛО

В соцмережі Truth Social Трамп написав, що дасть доручення щодо розкриття документів очільнику Пентагону Піту Геґсету та відповідним департаментам і відомствам. Своє рішення глава Білого дому пояснив "величезним інтересом до цього питання".

З огляду на величезний інтерес, який було проявлено, я доручу міністру оборони та іншим відповідним департаментам і відомствам розпочати процес ідентифікації та оприлюднення урядових документів, що стосуються інопланетного та позаземного життя, неідентифікованих повітряних явищ та неідентифікованих літаючих об'єктів (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями, — пише Трамп

У чому Трамп звинуватив Обаму

За словами американського лідера, Барак Обама не мав розголошувати секретну інформацію. Йдеться про нещодавній виступ колишнього президента США в подкасті.

Він надав секретну інформацію, він не мав цього робити, – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One

Що сказав Обама про НЛО

В інтерв'ю Браяну Тайлеру Коену на початку лютого Обама заявив, що інопланетяни дійсно існують. Водночас він додав, що не бачив жодного з них "і їх не тримають у Зоні 51". Пізніше колишній президент уточнив, що не мав на увазі жодних особливих знань.

Зона 51. Там немає підземного об'єкта, хіба що існує ця величезна змова, яку вони приховали від президента Сполучених Штатів, — сказав Обама

Що таке Зона 51

Зона 51 (Area 51) — це надсекретна військова база США, розташована в штаті Невада. Її офіційне призначення — полігон для розробки та випробування експериментальних літальних апаратів і систем озброєння. Однак базу, що відрізняється високою закритістю, суворою охороною та численними конспірологічними теоріями, пов'язують з дослідженням НЛО та інопланетян.

Попереджувальні таблички поблизу Зони 51

Пентагон сфабрикував дані про НЛО в Зоні 51?

Влітку минулого року New York Post написав, що Пентагон таємно впровадив теорію змови про НЛО в Зоні 51, щоб приховати секретну програму зброї. У 1980-х роках полковник ВПС нібито відвідав бар у Неваді поблизу Зони 51 і передав власнику сфабриковані фотографії літаючих тарілок поблизу секретної урядової бази. Згодом полковник у відставці зізнався слідчим Пентагону, що виконував офіційне завдання.

У 2021 році США розвідка США розкрила дані про непізнані літаючі об'єкти

У 2021 році розвідувальна спільнота США опублікувала звіт, у якому детально описувалося те, що йому відомо про непізнані літаючі об'єкти. Їх нібито протягом останніх кількох десятиліть помічали військові льотчики.

Того ж року Пентагон опублікував відео, на яких видно, як американські військові пілоти відстежують непізнані літаючі об'єкти. Вони оберталися, або швидко змінювали напрямок у повітрі.

Як повідомляв "Телеграф", Міністерство оборони США наприкінці літа 2023 року запустило вебсайт з офіційною інформацією про аномальні явища, зокрема НЛО. Там публікують раніше засекречені фото та відео, які є в розпорядженні Пентагону.