Важливо встигнути до… Кулеба назвав ймовірні терміни припинення бойових дій в Україні

Українське суспільство змогло подолати найскладніші виклики цієї зими

Росія не припинить війну проти України до закінчення зими. Проте навесні та влітку можуть з'явитись реальні можливості для зупинки бойових дій на фронті.

Україна, спільно з партнерами, повинна сконцентрувати зусилля на досягненні перемир'я до початку виборчого циклу в США. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що треба знати:

Основна мета РФ максимально затягнути бойові дії

Змусити РФ зупинитись можна буде після зміни погодних умов

Досягти припинення вогню бажано до середини літа

Чому війна не припиниться до кінця зими

"До кінця морозів та холоду нульові шанси на припинення вогню, бо не для того Путін нас тут бомбив, морозив і тримав в темряві, щоб зараз зупинятися. Хороша новина тут в тому, що ми все-таки з втратами, з серйозними пораненнями, але як суспільство, схоже цю зиму пройшли. Це перемога України, що ми за цю зиму не зламалися. Залишилось ще трошки протриматися. Але поки морози, припинення вогню не буде", — сказав Кулеба.

Потім, за його словами, з'явиться маленький шанс на припинення вогню, коли Путін зрозуміє, що Україна не зламалася. Але для цього потрібні спільні зусилля партнерів.

"І якщо Сполучені Штати, європейці і ми всі будемо повноцінно робити системну свою роботу, в нас, я не сумніваюся, ми будемо це робити. Європейці будуть намагатися це робити. А от чи будуть намагатися це робити американці, це відкрите питання. Так от, якщо всі зроблять свою роботу, то включаться оці дві рушійні сили, які я сказав, вони будуть нейтралізовані і тоді маленький шанс на припинення вогню перетвориться на реальність. І я думаю, що пік цих зусиль вийде десь на кінець квітня", — зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба

Коли можлива зупинка бойових дій

За словами ексміністра шанси досягти перемир'я можуть з'явитись навесні та влітку. Весною — на початку травня, і ще одна можливість буде в середині літа.

"А потім Америка піде на вибори. І, якщо до цього часу угода не буде підписана, тоді ми зможемо ми дійти висновку, на жаль, що основним сценарієм залишається війна. Але це не означає, що сьогодні не треба розглядати війну як основний сценарій. На жаль, на превеликий жаль. Дуже сильно хотілося б, щоб це було не так", — сказав Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб європейські війська розмістились поблизу фронту, припинення бойових дій між ЗСУ та окупаційними військами росіян. За його словами, цей варіант розгортання миротворців в Україні активно обговорювався раніше.