Не просто спостерігачі за птахами. Чим насправді займаються орнітологи і скільки заробляють

В Україні є досить багато унікальних та цікавих професій, до яких належить й орнітолог. Ця людина отримує не тільки чималу зарплату, а й має цікаву роботу.

"Телеграф" розповість, чим займається орнітолог. Зауважимо, що робота цього спеціаліста пов'язана з птахами і подекуди має підвищені фактори ризику.

Орнітолог — це вчений-зоолог, який спеціалізується на вивченні птахів. Він вивчає їхню поведінку, фізіологію, екологію, міграцію, систематику та географічне поширення. Орнітологи досліджують життя пернатих як у природному середовищі, так і в неволі, займаючись охороною видів та науковою діяльністю.

Птах

Які обов'язки орнітолога:

Спостереження за птахами у природному середовищі — фіксація поведінки птахів, їхнього раціону, місця гніздування та відпочинку.

Дослідження міграційних маршрутів — науковці вивчають шляхи, якими подорожують птахи.

Вивчення екологічних взаємозв’язків — з'ясування взаємодії з іншими живими організмами та навколишнім середовищем.

Проведення наукових експериментів і публікація результатів — орнітологи аналізують зібрані дані і діляться своїми відкриттями у наукових журналах.

Папуга

Де працюють орнітологи:

Науково-дослідні інститути та університети

Заповідники та національні парки.

Екологічні організації та природоохоронні фонди.

Державні установи, пов’язані з охороною навколишнього середовища.

Освітні проєкти.

Скільки заробляють орнітологи

Рівень зарплати орнітолога залежить не тільки від досвіду та кваліфікації, а й від місця роботи. На державних засадах зарплата здебільшого сягає 12 тисяч грн, а от приватні підприємства можуть плати й понад 15 тисяч грн. При цьому наявність вузької спеціалізації чи наукового ступеня може підвищити зарплату. Вважається, що найбільше орнітологи заробляють у міжнародних організаціях.

