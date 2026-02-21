"Рубильник" у руках Фіцо іграшковий? Чи зможе влаштувати Словаччина Україні блекаут

Навіщо Фіцо знову згадав про Україну в контексті відключення енергомереж

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить транзит нафти до Словаччини, він особисто звернеться до словацької державної енергокомпанії з вимогою припинити постачання електроенергії в нашу країну. Звучить погрозливо. Але наскільки це реально?

"Телеграф" поспілкувався з енергетичними експертами і з'ясував: влади зробити це у Фіцо немає, а навіть якби й була — Україна б впоралася.

Фіцо натискає на кнопку, якої не існує: чи може прем'єр Словаччини наказати відключити Україну

Перше, що важливо зрозуміти: рішення про постачання електроенергії між країнами не ухвалюються на рівні прем'єр-міністрів. Цим займаються системні оператори — технічні організації, які підпорядковуються не національним урядам, а загальноєвропейським правилам.

Енергетичний експерт Михайло Гончар пояснює: Фіцо просто фізично не має такого важеля.

"Національний оператор Словаччини є частиною європейського об'єднання, частиною якої є і ми, у вигляді нашого оператора Укренерго. Тому будь-які дії з урядового рівня будь-якої країни, неважливо це Словаччина, Угорщина чи будь-яка інша країна — член цього об'єднання, не мають можливості робити будь-які обмеження на функціонування критичної енергетичної інфраструктури", — каже Гончар.

Михайло Гончар

За його словами, заява Фіцо — це не реальна загроза, а спосіб тиснути психологічно. "Ці слова звучали для створення психологічного тиску", — підкреслює він.

Схожу позицію має Олег Савицький — експерт з кліматичної та енергетичної політики, директор кампаній Stand With Ukraine. Він також вказує: словацький системний оператор підпорядковується законам ЄС і правилам об'єднання енергосистем — а не вказівкам уряду.

"Фіцо безсилий, тому що є правила, які визначають безпеку і порядок роботи об'єднаної енергосистеми Європи", — каже Савицький. — "Якщо системний оператор Словаччини щось таке зробить, то відповідно до нього будуть санкції, заходи з боку ENTSO-E і з боку Єврокомісії, тому що це буде порушення законодавства Євросоюзу. В тому числі аж до притягнення до судової відповідальності".

Чому навіть відключення Словаччини не стане катастрофою для України

Але допустимо гіпотетичний сценарій: словацький оператор усе ж порушує правила і зупиняє передачу. Наскільки це боляче для нас?

Михайло Гончар наводить конкретні цифри. Україна отримує електроенергію з чотирьох напрямків — через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Але сумарний максимум імпорту з усіх цих країн разом обмежений технічно: не більше 2,4 гігавати.

"Зимовий пік споживання — це 18 ГВт потужності. Тому можете самі співвіднести цифри. Ці пара ГВт не дуже грають роль", — пояснює він.

Тобто навіть якщо уявити, що всі чотири країни одночасно перекриють постачання — це все одно не вкриє й 15% зимових потреб України. Словаччина окремо — ще менше.

"Навіть в кращі часи, коли вони максимально експортували, обсяги не перевищували 10%. Відправлялося десь порядку 5%", — додає Гончар.

Звісно, без цих обсягів не стане легше. Але це не те, що може зламати систему. "Якщо уявити собі ситуацію, що рубильник відключать — зрозуміло, ситуація ускладниться. Але це не той метод шантажу, який дасть ефект. Російські удари більше на нас впливають. Набагато", — наголошує він.

Польща і Румунія вже напоготові — і це змінює все

Олег Савицький

Олег Савицький вказує на ще один важливий нюанс: Україна не зобов'язана купувати електроенергію саме у словацьких виробників.

"Україна може купувати на ринку на добу вперед, отримуючи мікс електроенергії від будь-яких трейдерів — це може бути електроенергія з Німеччини, чи з Австрії, чи з будь-якої країни Євросоюзу. А Словаччина зобов'язана передати як учасник", — пояснює він.

Тобто Фіцо може забороняти скільки завгодно — але якщо хтось у Німеччині продав нам електрику, Словаччина за правилами зобов'язана пропустити її через свою мережу.

Савицький також зазначає, що навіть без словацького напрямку у нас є альтернативи. "В нас більше зараз можливостей з Польщею в торгівлі електроенергією. Польща, Румунія нам, в принципі, можуть компенсувати. І зараз в нас вже не настільки катастрофічна ситуація, як була в січні. В принципі, без кількох сотень мегаватт, які проходять через Словаччину, ми впораємося, це можна пережити", — каже він.

Обидва експерти сходяться: заяви Фіцо — це передусім внутрішня політика. В Словаччині скоро вибори, у самого прем'єра потужна опозиція. А позиція Єврокомісії вже прозвучала: тиску на Україну не буде, бо в Брюсселі розуміють, що за ситуацією з транзитом нафти стоїть третя сторона — Росія, а не злий умисел Києва. На 25 лютого у Брюсселі заплановано засідання багатосторонньої робочої групи саме з цього питання.

