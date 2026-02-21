Важно успеть до… Кулеба назвал вероятные сроки прекращения боевых действий в Украине

Украинское общество смогло преодолеть самые сложные вызовы этой зимы

Россия не прекратит войну против Украины до конца зимы Тем не менее, весной и летом могут появиться реальные возможности для остановки боевых действий на фронте.

Украина совместно с партнерами должна сконцентрировать усилия на достижении перемирия до начала избирательного цикла в США. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Что нужно знать:

Основная цель РФ максимально затянуть боевые действия

Заставить РФ остановиться можно будет после смены погодных условий

Достичь прекращения огня желательно до середины лета

Почему война не прекратится до конца зимы

"До конца морозов и холода нулевые шансы на прекращение огня, потому что не для того Путин нас здесь бомбил, морозил и держал в темноте, чтобы сейчас останавливаться. Хорошая новость здесь в том, что мы все-таки с потерями, с серьезными ранениями, но как общество, похоже на эту зиму. Это победа Украины, которую мы за эту зиму не сломались. Осталось еще немного продержаться. Но пока морозы, прекращения огня не будет", — сказал Кулеба.

Затем, по его словам, появится маленький шанс на прекращение огня, когда Путин поймет, что Украина не сломалась. Но для этого потребуются совместные усилия партнеров.

"И если Соединенные Штаты, европейцы и мы все будем полноценно делать системную свою работу, в нас, я не сомневаюсь, мы будем это делать. Европейцы будут пытаться это делать. А вот будут ли пытаться это делать американцы, это открытый вопрос. А вот будут ли пытаться это делать американцы, это открытый вопрос. Так вот, если все проделают свою работу, то включатся эти две движущие силы, которые я сказал, они будут нейтрализованы и тогда маленький шанс на прекращение огня превратится в реальность. И я думаю, что пик этих усилий выйдет где-то на конец апреля", — отметил Кулеба.

Когда возможна остановка боевых действий

По словам экс-министра, шансы достичь перемирия могут появиться весной и летом. Весной – в начале мая, и еще одна возможность будет в середине лета.

"А потом Америка пойдет на выборы. И, если до этого времени соглашение не будет подписано, тогда мы сможем мы прийти к выводу, к сожалению, что основным сценарием остается война. Но это не значит, что сегодня не нужно рассматривать войну как основной сценарий. К сожалению, к большому сожалению. Очень сильно хотелось бы, чтобы это было не так", — сказал Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы европейские войска разместились вблизи фронта, после прекращения боевых действий между ВСУ и оккупационными войсками россиян. По его словам, этот вариант развертывания миротворцев в Украине активно обсуждался раньше.