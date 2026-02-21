Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 22 лютого

Фінал у хокеї завершить змагання на Іграх

У неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться останній, шістнадцятий ігровий день. Цього дня визначиться олімпійський чемпіон із хокею серед чоловіків.

Що потрібно знати

У 16-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 2 комплекти нагород

22 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть лижники, а завершать – хокеїсти

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 22 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у лижному марафоні, керлінгу, бобслеї та хокеї.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 22 лютого (оновлюється)

11:00 Лижні перегони: мас-старт, класичний стиль, 50 км, фінал (жінки)

12:05 Керлінг: фінал (жінки)

13:15 Бобслей: екіпажі-четвірки, 4-й заїзд, фінал (чоловіки)

15:10 Хокей із шайбою: фінал (чоловіки)

21:00 Церемонія закриття

Нагадаємо, збірна України була представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.